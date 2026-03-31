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Meryl Streep y Anne Hathaway visitan CDMX para promocionar El Diablo Viste a la Moda 2

La película busca conquistar nuevamente al público con sus protagonistas originales./ Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 20:44 - 30 marzo 2026
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Uno de los momentos más destacados de su visita fue su paso por el Museo Frida Kahlo

La Ciudad de México se convirtió en escenario de una visita internacional destacada con la llegada de Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes arribaron al país para promocionar la esperada película El Diablo Viste a la Moda 2.

La presencia de ambas actrices generó gran expectativa entre fans y medios, ya que se trata del regreso de una de las historias más populares del cine de moda y entretenimiento.

Durante su estancia, las protagonistas realizaron diversas actividades relacionadas con la promoción del filme, incluyendo visitas a espacios emblemáticos de la capital.

Meryl Streep y Anne Hathaway visitaron la CDMX para promocionar El Diablo Viste a la Moda 2./ RS

¿Qué hicieron Meryl Streep y Anne Hathaway en CDMX?

Uno de los momentos más destacados de su visita fue su paso por el Museo Frida Kahlo, uno de los recintos culturales más importantes de la ciudad y un sitio frecuentado por figuras internacionales.

Ahí, las actrices recorrieron las instalaciones y convivieron en un ambiente que combina arte, historia y cultura mexicana, lo que también formó parte de la experiencia promocional de la película.

Además, su visita incluyó actividades relacionadas con medios de comunicación y promoción, con el objetivo de generar expectativa entre el público mexicano previo al estreno de la secuela.

La CDMX formó parte de la gira promocional internacional de la película./ X

Expectativa por el regreso de la película

El regreso de El Diablo Viste a la Moda ha despertado interés a nivel global, especialmente por el reencuentro de sus protagonistas, quienes marcaron a toda una generación con sus personajes.

La presencia de Meryl Streep y Anne Hathaway en México refuerza la importancia del mercado latinoamericano dentro de la estrategia de promoción del filme.

La visita también generó conversación en redes sociales, donde seguidores compartieron imágenes y reacciones ante la llegada de las actrices a la capital.

La visita generó gran expectativa entre fans y medios de comunicación./ Captura de pantalla
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