¿Sin clases y Home Office en CDMX por el Mundial 2026? Esto propone el gobierno

Con la mirada puesta en el Mundial 2026, autoridades de la Ciudad de México trabajan en una serie de medidas para enfrentar los retos que implicará la llegada de miles de visitantes durante los partidos.

El objetivo principal es evitar complicaciones en la movilidad, especialmente en días clave en los que se espera una fuerte concentración de personas en distintos puntos de la capital.

Entre las opciones que se encuentran sobre la mesa está modificar temporalmente la dinámica diaria de la ciudad, incluyendo actividades escolares y laborales.

Las medidas buscan reducir el tráfico y mejorar la movilidad en días de partido./ Pixabay

¿Qué plantea el gobierno de la CDMX para los días del Mundial 2026 ?

La administración encabezada por Clara Brugada ha planteado la posibilidad de suspender clases en fechas específicas en las que se desarrollen encuentros del torneo.

Para ello, ya se solicitó a la Secretaría de Educación Pública que evalúe la viabilidad de esta medida, con el fin de reducir la cantidad de traslados en la ciudad.

En paralelo, se ha buscado la colaboración del sector empresarial para que promueva el trabajo remoto, con la intención de disminuir la carga vehicular en días de alta demanda.

Clara Brugada analiza suspender clases y aplicar Home Office durante el Mundial 2026./ Gobierno de México

“Hemos solicitado a distintas áreas, a la SEP para que emita una definición acerca de que esos días se suspendan clases y a las distintas coordinaciones empresariales que hagan lo posible para que sus trabajadores puedan trabajar desde casa, como en la pandemia, y desde ahí lo puedan llevar a cabo”, explicó.

Además, la mandataria capitalina señaló que recientes eventos deportivos han servido como referencia para afinar la logística. Incluso calificó el partido entre México y Portugal como “un ensayo de lo que viene, que es el Mundial”.

Uno de los modelos implementados fue el de “última milla”, que limita el acceso de vehículos particulares en un radio cercano al estadio y fomenta el uso de transporte público.

Clara Brugada propone suspender clases y hacer home office durante los partidos en CDMX de la Copa Mundial 2026:



- México vs Sudáfrica / 11 junio

- Uzbekistán vs Colombia / 17 junio

- 🇩🇰 🇨🇿 vs México / 24 junio

- 16avos del 30 junio

- 8vos del 5 juliopic.twitter.com/VNaG8OwekZ — NOW Sports (@Now_deportes) March 31, 2026

Infraestructura y fechas clave del Mundial en CDMX

Como parte de los preparativos, el gobierno capitalino reportó avances en obras como la rehabilitación del CETRAM Huipulco, mejoras en puentes peatonales, repavimentación de vialidades y modernización del Tren Ligero.

En cuanto al calendario, la Ciudad de México será sede de cinco encuentros del torneo. El primero se jugará el jueves 11 de junio entre México y Sudáfrica.

Posteriormente, el miércoles 17 de junio se enfrentarán Uzbekistán y Colombia, mientras que el 24 de junio la Selección Mexicana jugará contra el ganador del repechaje europeo entre Dinamarca o Chequia.

La fase eliminatoria también tendrá presencia en la capital, con un partido de dieciseisavos de final el 30 de junio y uno más de octavos de final el 5 de julio.

El Mundial iniciará en la capital el 11 de junio con México vs Sudáfrica./ Pixabay