CFE activa operativo de Semana Santa 2026 para garantizar servicio eléctrico en todo México

Ante el incremento de movilidad durante el periodo vacacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en marcha un operativo especial de Semana Santa 2026 con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio eléctrico en todo el país.

La estrategia forma parte de las acciones preventivas del Grupo Directivo de Atención a Emergencias, encabezado por la directora general de la empresa, Emilia Esther Calleja Alor, quien coordina los esfuerzos para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse en estos días.

Las acciones se enfocan en zonas turísticas con alta afluencia de visitantes. / Pixabay

El operativo contempla el despliegue de personal en distintas regiones, así como la supervisión constante de la infraestructura eléctrica, con el fin de responder de manera inmediata ante posibles fallas o incidentes.

Como parte de estas acciones, la CFE mantiene guardias permanentes en todas sus áreas operativas, con especial atención en zonas turísticas y centros vacacionales, donde aumenta la demanda de energía eléctrica durante esta temporada.

El objetivo principal es asegurar un servicio continuo, confiable y de calidad tanto para la población como para los visitantes que se trasladan a distintos destinos del país.

Además, la empresa recordó que los usuarios pueden reportar cualquier problema relacionado con el suministro eléctrico a través de distintos canales de atención, disponibles de forma permanente.

La empresa mantiene guardias permanentes en todas sus áreas operativas./ CFE

Entre ellos se encuentra la línea telefónica 071, así como la aplicación móvil, el portal oficial, redes sociales y los centros de atención, lo que permite una respuesta más rápida ante cualquier incidencia.

Con este operativo, la CFE reafirma su compromiso de brindar un servicio eficiente y oportuno, especialmente en un periodo en el que aumenta la actividad turística y el consumo eléctrico en diversas regiones de México.