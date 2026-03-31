Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

CFE activa operativo de Semana Santa 2026 para garantizar servicio eléctrico en todo México

Se desplegó personal y monitoreo constante para evitar fallas en el suministro eléctrico./ CFE
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:29 - 30 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Comisión Federal de Electricidad implementó un plan especial con guardias y monitoreo constante para evitar fallas durante el periodo vacacional

Ante el incremento de movilidad durante el periodo vacacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en marcha un operativo especial de Semana Santa 2026 con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio eléctrico en todo el país.

La estrategia forma parte de las acciones preventivas del Grupo Directivo de Atención a Emergencias, encabezado por la directora general de la empresa, Emilia Esther Calleja Alor, quien coordina los esfuerzos para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse en estos días.

Las acciones se enfocan en zonas turísticas con alta afluencia de visitantes. / Pixabay

El operativo contempla el despliegue de personal en distintas regiones, así como la supervisión constante de la infraestructura eléctrica, con el fin de responder de manera inmediata ante posibles fallas o incidentes.

Como parte de estas acciones, la CFE mantiene guardias permanentes en todas sus áreas operativas, con especial atención en zonas turísticas y centros vacacionales, donde aumenta la demanda de energía eléctrica durante esta temporada.

El objetivo principal es asegurar un servicio continuo, confiable y de calidad tanto para la población como para los visitantes que se trasladan a distintos destinos del país.

Además, la empresa recordó que los usuarios pueden reportar cualquier problema relacionado con el suministro eléctrico a través de distintos canales de atención, disponibles de forma permanente.

La empresa mantiene guardias permanentes en todas sus áreas operativas./ CFE

Entre ellos se encuentra la línea telefónica 071, así como la aplicación móvil, el portal oficial, redes sociales y los centros de atención, lo que permite una respuesta más rápida ante cualquier incidencia.

Con este operativo, la CFE reafirma su compromiso de brindar un servicio eficiente y oportuno, especialmente en un periodo en el que aumenta la actividad turística y el consumo eléctrico en diversas regiones de México.

Se desplegó personal y monitoreo constante para evitar fallas en el suministro eléctrico./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
19:40 Escándalo en Bosnia: Acusan a un soldado italiano de espiar un entrenamiento de la selección
19:31 ¿Ochoa regresa a jugar? Javier Aguirre destaca 10 cambios para enfrentar a Bélgica
19:18 Televisa alcanza a TV Azteca en rating del México vs Portugal tras años de dominio
19:15 México vs Bélgica: ¿Dónde y a qué hora ver el partido amistoso de la Fecha FIFA?
18:56 Kosovo va por el Mundial ante Turquía, rival de su segundo partido histórico bajo el sello FIFA
18:54 Sergio Mayer destapa su aspiración a la CDMX y la Presidencia; planea ir “por pasos”
18:35 Hoy No Circula martes 31 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
18:29 CFE activa operativo de Semana Santa 2026 para garantizar servicio eléctrico en todo México
18:28 La nueva profesión de Isaac 'Conejito' Brizuela exjugador de Chivas
18:27 Top 5 de lo BUENO y MALO en la reapertura del ESTADIO BANORTE
Tendencia
1
Opinión El Apunte del Director: Peligra el Mundial para La Hormiga
2
Futbol Nacional ¿Adiós Mundial? Julián Araujo y la verdadera gravedad de su lesión
3
Futbol Presidente de la Federación de Guatemala asegura continuidad de Luis Fernando Tena como DT de la Selección
4
Futbol Nacional ¡Cifra récord! Hormiga González, el jugador más caro en la Liga MX
5
Futbol Internacional Exentrenador de la Liga MX, nuevo DT de un gigante en Sudamérica
6
Empelotados Faitelson y Marc Crosas se enfrascan en pelea por abucheos a la Selección Mexicana
Te recomendamos
Escándalo en Bosnia: Acusan a un soldado italiano de espiar un entrenamiento de la selección
Futbol
30/03/2026
Escándalo en Bosnia: Acusan a un soldado italiano de espiar un entrenamiento de la selección
¿Ochoa regresa a jugar? Javier Aguirre destaca 10 cambios para enfrentar a Bélgica
Futbol
30/03/2026
¿Ochoa regresa a jugar? Javier Aguirre destaca 10 cambios para enfrentar a Bélgica
Televisa alcanza a TV Azteca en rating del México vs Portugal tras años de dominio
Futbol
30/03/2026
Televisa alcanza a TV Azteca en rating del México vs Portugal tras años de dominio
México se enfrenta a Bélgica en su segundo amistoso de la Fecha FIFA de marzo 2026 | RÉCORD
Futbol
30/03/2026
México vs Bélgica: ¿Dónde y a qué hora ver el partido amistoso de la Fecha FIFA?
Kosovo va por el Mundial ante Turquía, rival de su segundo partido histórico bajo el sello FIFA
Futbol
30/03/2026
Kosovo va por el Mundial ante Turquía, rival de su segundo partido histórico bajo el sello FIFA
Sergio Mayer destapa su aspiración a la CDMX y la Presidencia; planea ir “por pasos”
Contra
30/03/2026
Sergio Mayer destapa su aspiración a la CDMX y la Presidencia; planea ir “por pasos”