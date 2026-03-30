Día del Taco 2026: origen, historia y por qué se celebra el 31 de marzo en México

El Día del Taco se celebra cada 31 de marzo en México, una fecha dedicada a uno de los alimentos más emblemáticos de la gastronomía nacional. Este platillo, presente en prácticamente todo el país, es símbolo de identidad, tradición y diversidad culinaria.

Aunque muchos podrían pensar que se trata de una festividad con raíces antiguas, su origen es relativamente reciente. La celebración comenzó en 2007 como parte de una estrategia publicitaria impulsada por una televisora, con el objetivo de rendir homenaje a este alimento tan popular.

Con el paso del tiempo, la fecha fue adoptada por restaurantes, taquerías y consumidores, quienes la convirtieron en una verdadera celebración gastronómica. Hoy en día, el 31 de marzo es una oportunidad para reconocer la importancia cultural del taco en México.

El Día del Taco se celebra cada 31 de marzo en México como homenaje a este platillo tradicional./ Pixabay

¿Cuál es el origen del Día del Taco en México?

El nacimiento del Día del Taco está ligado a una campaña que buscaba destacar la riqueza culinaria del país y promover el consumo de este alimento. A partir de ese momento, la iniciativa tuvo gran aceptación entre el público.

El taco, por sí mismo, tiene una historia mucho más antigua. Desde épocas prehispánicas, las tortillas de maíz han sido base de la alimentación en México, utilizadas para envolver distintos ingredientes y facilitar su consumo.

Con la llegada de nuevas influencias culinarias, el taco evolucionó y dio lugar a una gran variedad de preparaciones, desde los tradicionales tacos al pastor hasta opciones regionales con ingredientes únicos.

La fecha surgió en 2007 como parte de una campaña publicitaria que ganó popularidad./ Pixabay

Un platillo que representa la identidad mexicana

La popularidad del taco radica en su versatilidad. Puede encontrarse en puestos callejeros, mercados, restaurantes y hogares, adaptándose a distintos gustos y presupuestos.

Además, es un alimento que refleja la diversidad cultural del país, ya que cada región tiene sus propias versiones, ingredientes y formas de preparación.

Actualmente, el Día del Taco no solo se celebra con promociones y eventos gastronómicos, sino también como una forma de reconocer el valor cultural de este platillo.