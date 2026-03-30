Sí era real: Sheinbaum confirma a mujer tomando el sol en Palacio Nacional

El video viral de hace unos días, en el que se observaba a una mujer tomando el sol desde un balcón de Palacio Nacional , resultó ser real. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum , quien además reveló que la involucrada fue sancionada .

Hace unos días se hizo vira un video de mujer tomando el sol en Palacio Nacional/X: @vampipe

Hace unos días se hizo vira un video de mujer tomando el sol en Palacio Nacional/X: @vampipe

Video en Palacio Nacional se vuelve viral

Fue el pasado 19 de marzo cuando comenzó a circular en redes sociales un clip en el que se aprecia a una mujer sentada en uno de los balcones del recinto ubicado frente al Zócalo capitalino, viendo su celular y asoleándose las piernas, como si estuviera en la playa.



El video, publicado por el creador de contenido identificado como Vampipe, quien es detractor de la Cuarta Transformación, fue señalado inicialmente como falso y generado con Inteligencia Artificial.



Sin embargo, posteriormente surgieron otros videos desde diferentes ángulos que también mostraban a la mujer tomando el sol en Palacio Nacional.