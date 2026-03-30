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Contra

Sí era real: Sheinbaum confirma a mujer tomando el sol en Palacio Nacional

Sheinbaum confirmó la presencia de una mujer en Palacio/Presidencia
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 16:04 - 30 marzo 2026
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La presidenta informó que se identificó a señalada y se le sancionó

El video viral de hace unos días, en el que se observaba a una mujer tomando el sol desde un balcón de Palacio Nacional, resultó ser real. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien además reveló que la involucrada fue sancionada.

Hace unos días se hizo vira un video de mujer tomando el sol en Palacio Nacional/X: @vampipe

Video en Palacio Nacional se vuelve viral

Fue el pasado 19 de marzo cuando comenzó a circular en redes sociales un clip en el que se aprecia a una mujer sentada en uno de los balcones del recinto ubicado frente al Zócalo capitalino, viendo su celular y asoleándose las piernas, como si estuviera en la playa.


El video, publicado por el creador de contenido identificado como Vampipe, quien es detractor de la Cuarta Transformación, fue señalado inicialmente como falso y generado con Inteligencia Artificial.


Sin embargo, posteriormente surgieron otros videos desde diferentes ángulos que también mostraban a la mujer tomando el sol en Palacio Nacional.

Palacio Nacional es uno de los recintos más importantes de todo el país/Pixabay

Sheinbaum confirma el hecho y sanción

Cuestionada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sí hubo una mujer tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional, misma que ya fue identificada y sancionada, aunque sin revelar su identidad.

Al principio, el área correspondiente pidió información al área en donde está esta ventana e informaron que nunca nadie había salido a tomar el sol. Después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en la ventana ese día.

Entonces, pues ya la persona se le dijo, pues fue sancionada y decir: ‘Oye, no puedes estar haciendo esto’”, informó la mandataria en su conferencia mañanera.

Llamado a respetar Palacio Nacional

La presidenta aclaró que, si bien no está prohibido tomar el sol desde Palacio Nacional, sí hizo un llamado a respetar el recinto histórico, ya que es la sede del Gobierno Federal.

Hay que tener mucho respeto por lo que significa el Palacio Nacional como patrimonio histórico, evidentemente. No es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana. Eh, no está prohibido per se, pero pues hay que tener respeto por lo que significa el patrimonio.

Pero hay que decir que no está prohibido, no hay un reglamento en Palacio Nacional donde se diga: ‘No puede salir a tomar el sol en la ventana’. Claro, hay que tener respeto por Palacio Nacional y todo lo que representa, ¿verdad?”, agregó.
Surgieron otros ángulos que confirmaban la presencia de la mujer

Respuesta de Vampipe

Tras estas declaraciones, el creador de contenido Vampipe publicó un mensaje en X dirigido a la presidenta y al Gobierno federal, luego de haber sido señalado como mentiroso.

Presidenta @Claudiashein ¿Cuánto gastó el Estado en engañar al pueblo y llamarme mentiroso? Supongo que la edición de videos cuesta, el salario de funcionarios, la maquinaria en redes, etc. ¿Por qué existe @infodemiaMex? Despida a @jenarovillamil. No mentir, no traicionar”, se lee en el mensaje.
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