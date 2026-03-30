Sheinbaum destaca seguridad en el Estadio Azteca tras partido de reinauguración

Luego del partido del pasado sábado entre las selecciones de México y Portugal, con el que se reinauguró el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte), la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, calificó como un buen ejercicio el operativo de seguridad implementado de cara al Mundial de futbol 2026, que comenzará el próximo mes de junio.

El pasado sábado el Estadio Azteca reabrió sus puertas tras casi dos años cerradas/Mexsport

Sheinbaum destaca operativo de seguridad en el Estadio Azteca

Durante la conferencia mañanera de este lunes 30 de marzo, la mandataria abordó el tema de la reapertura del Coloso de Santa Úrsula, para la cual se desplegaron decenas de elementos de seguridad entre Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana y seguridad privada.

Esto permitió garantizar la seguridad de los más de 80 mil asistentes, así como de los directivos de la FIFA que estuvieron en el estadio.

De seguridad yo creo que no hay, está bien preparado todo el protocolo de seguridad para el mundial, más bien es que funcione bien todo el operativo de movilidad que es muy importante, que tuvo un buen inicio con el partido del sábado, hay cosas siempre que mejorar evidentemente, y también hay cosas que tienen que mejorar los dueños del estadio que también pues esto tiene que ayudarles a revisar pues si tuvieron algunos problemas, cómo pueden corregir", declaró la presidenta.

La presidenta Claudia Sheinbaum considera que fue buen ejercicio lo del sábado de cara al inicio del Mundial/Gobierno de México

Reunión con Gianni Infantino

Sheinbaum Pardo reveló que tenía programado un desayuno con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con quien analizaría lo sucedido el pasado sábado en el Estadio Azteca.

Aun así, consideró que la experiencia para los aficionados nacionales y extranjeros que asistan a los partidos del Mundial en México, Monterrey y Guadalajara será positiva.

Vamos a recibir a Gianni Infantino y voy a desayunar con él, lo invité a desayunar y vamos a platicar sobre cómo vio el partido del sábado. Va a ser muy buena la experiencia de los visitantes y de las mexicanas y los mexicanos en el Mundial”, agregó la presidenta.

Este día el presidente de FIFA Gianni Infantino se reunió con la presidenta Sheinbaum/Mexsport

¿Habrá regulación en la venta de alcohol?

Otro de los temas abordados en la conferencia fue la venta de alcohol en los estadios durante el Mundial.

Sheinbaum señaló que, por ahora, no se contempla prohibirla, aunque es un tema que podría revisarse más adelante.

Tiene que ver con la protección civil en los estadios, más allá de la propia venta de bebidas alcohólicas. Quien regula la protección civil en los estados, los gobiernos estatales y particularmente los municipios. Corresponde a los municipios revisar la protección civil en los espectáculos públicos. Así le corresponde a la alcaldía Coyoacán en el Azteca.

Al mismo tiempo las bebidas alcohólicas que tiene su problema, hasta el momento nosotros no hemos pensado regular las bebidas alcohólicas en los estadios, pero si fuera necesario se podría revisar. De todas maneras esa esa es una atribución estatal, no le corresponde a la federación. Podríamos participar orientando”, declaró Sheinbaum.

Incidente en la reinauguración del Azteca