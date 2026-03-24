México vs Portugal: Gobierno implementará operativo de seguridad para ingresar al Estadio Azteca

La espera terminó y el Estadio Banorte, nombre que recibirá el renovado Estadio Azteca, volverá a abrir sus puertas, exactamente a 75 días del inicio de la Copa del Mundo 2026. Será este sábado 28 de marzo que el coloso de Santa Úrsula reciba nuevamente a Selección Mexicana, que enfrentará a Portugal en un amistoso en el marco de la Fecha FIFA.

El partido, además de ser la reinauguración del inmueble, servirá como última prueba previo al inicio del torneo de la FIFA. Por ello, el gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con el gobierno federal, tiene previsto diseño un plan para salvaguardar la seguridad de los asistentes, sobre todo porque está previsto que se realice una marcha previo al partido entre el Tri y el equipo luso.

Gianni Infantino, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney durante el sorteo del Mundial 2026 | MEXSPORT

¿Cuál es el plan de seguridad para la reapertura del Estadio Banorte?

Según reportó Carlos Ponce de León, el operativo de seguridad tiene previsto crear un cerco de un kilómetro alrededor del Estadio Banorte y solo se permitirá el acceso a las personas que vivan en alrededores, que vayan al hospital o que presenten su boleto para el partido. De igual forma, el gobierno de la capital mexicana, encabezado por Clara Brugada, confirmó que diez mil 800 elementos participarán en la seguridad y vigilancia.

De acuerdo con Ponce de León, el motivo por el cual se desplegará un operativo de mayor fuerza es porque está previsto que ese mismo sábado 28 de marzo se realice "una marcha importante". Por ello, las autoridades diseñaron un plan de contención para prevenirse ante cualquier imprevisto y, sobre todo, garantizar que solo se acerquen al estadio personas que vayan a asistir al juego.

🚨OPERATIVO PARA ENTRAR AL AZTECA 🏟️



Habrá una marcha importante justo el día del Mexico vs Portugal y gobierno de CDMX y Federal ya diseñaron el plan de contención:



Se creará un cerco de 1 km alrededor del Estadio Banorte, al que sólo se podrá entrar caminando, si vives ahí,… pic.twitter.com/YyFgZxzXCx — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) March 24, 2026

Vecinos convocan a protesta antimundialista

Por medio de redes sociales, se han hecho convocatorias para manifestarse por el impacto negativo que ha tenido en la comunidad los diferentes preparativos para el Mundial 2026. Desalojos irregulares, incremento en las rentas, gentrificación, contaminación, desabasto de agua y un crecimiento irregular en la cantidad de lugares que dejaron de ser residencias para convertirse en AirBnB, son algunas de las denuncias de la comunidad.

Letrero durante una protesta en Ciudad de México en contra del Mundial | AP

Por ello, algunos de los vecinos de Santa Úrsula han intervenido en las inmediaciones del Estadio Banorte, con grafitis y pintas sobre la publicidad de Coca Cola y de la Selección Mexicana. De igual manera, el Frente Anti-Gentrificación CDMX convocó por redes sociales a la "MEGA RETA" contra la inauguración del estadio, a partir de las 12:00 horas (tiempo del centro de México) el próximo sábado 28 de marzo en el bajo puente del Estadio Azteca.

Para dicho evento, se prevé el cierre a la circulación, la instalación de un tianguis, intervenciones gráficas y un micrófono abierto. No será la primera protesta que se realice contra el Mundial 2026, pues el 27 de febrero hubo una protesta frente a la Secretaría de Turismo, mientras que el pasado 4 de marzo se llevaron a cabo las Retas Anti-FIFA, en Tlalpan frente al coloso de Santa Úrsula.