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Futbol

Recuento de daños: ¿Cómo le ha ido a México al enfrentar a selecciones europeas?

Selección Mexicana en 2021 l MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 10:29 - 24 marzo 2026
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En los últimos 10 partidos, el saldo ha sido favorable para el combinado tricolor con

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar sus duelos amistosos antes de la Copa del Mundo 2026. Se verá las caras primeramente con Portugal y posteriormente con Bélgica, ambas selecciones, fuertes candidatas a competir por el título mundial.

México jugando ante Islandia l MEXSPORT

Históricamente, los aztecas han chocado contra selecciones europeas, tanto en amistosos como en torneos internacionales. Al menos al momento, los números no favorecen al Tricolor ya que históricamente, los europeos se han impuesto en la mayoría de las ocasiones donde han disputado un partido.

México ha jugado 35 partidos en Copas del Mundo contra selecciones de UEFA, el saldo es a favor de los europeos con un total de 16 victorias, 10 empates y solo nueve triunfos en favor del Tricolor.

Selección Mexicana durante un partido l X: @miseleccionmx

Resultados en la historia de partidos contra europeos
México en la Copa Oro de 2025 l X: @miseleccionmx

Con un saldo de 190 partidos en total, en su mayoría amistosos, el saldo sigue favoreciendo a los equipos de UEFA, 78 victorias, 52 empates y solamente 60 resultados en favor del combinado Tricolor.

El balance general de resultados no se inclina en favor del tricolor, pero ha habido ocasiones en donde México ha estado cerca de eliminar a potencias en partidos importantes de competencias internacionales, perdiendo al final por circunstancias del partido o fallas individuales.

En el Mundial de Rusia 2018, México vivió uno de los mejores partidos en su historia al vencer 1-0 a la Selección de Alemania, cuatro veces campeona del mundo. Hirving 'Chucky' Lozano anotó el tanto de la victoria.

El combinado azteca ha logrado sacar buenos resultados, uno de los más relevantes ha sido su victoria sobre Holanda en un amistoso en 2020 por resultado de 1-0. En 2023 empató a 2-2 contra Alemania en duelo de preparación. También tiene en su arsenal una victoria 1-0 contra Turquía.

México tendrá la oportunidad de sacar un buen resultado ante Portugal y Bélgica, haciendo pesar el recién remodelado Estadio Azteca, el cual será sede de la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

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