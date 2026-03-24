“México será candidato en el Mundial”: DT de Portugal lanza mensaje y elogia a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana se medirá a Portugal, en la reinaguración del Estadio Banorte de cara a la Copa del Mundo 2026, en lo que será un encuentro de pronóstico reservado, mientras esto sucede Roberto Martínez ha dejado un contundente mensaje que hace ilusionar a la afición mexicana previo a la justa veraniega.

El estratega de los lusitanos fue contundente al referirse sobre las aspiraciones del Tri para el torneo resaltando que México “tiene que ser una de las candidatas” debido a la localía y para fortalecer sus declaraciones ha mencionado los dos antecedentes de 1970 y 1986.

Toni Amor, asistente de Javier Aguirre, no dejará a la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Qué dijo el DT de Portugal?

“México siempre es una selección que utilizan muy bien el factor de jugar en casa, cuando analizas México en los mundiales, no salen de la fase de grupos, pero en los dos mundiales que han jugado en México llegan a los cuartos de final”, resaltó el seleccionador en entrevista con TUDN.

Martínez ha hecho énfasis sobre la jerarquía que tiene el Estadio Azteca (Estadio Banorte) para la Selección Mexicana para un torneo como estos: “ Estamos hablando de una selección qué en el Azteca, en casa, tiene que ser una de las de las candidatas.”

Estadio Azteca | MEXSPORT

Asimismo mencionó que el amistoso de Portugal en el Coloso de Santa Úrsula será una buena prueba: “ El poder jugar en el Azteca es algo que es la mejor preparación para el Mundial, ya sé que los jugadores ya empezaron a hablar… cada uno tiene su memoria y el Azteca es un estadio que es una referencia dentro de los mundiales.”

El DT de Portugal no dejó pasar el momento sin mencionar a la afición a quien considera su alto nivel: “Después de una selección como la mexicana que siempre me ha impresionado el nivel de aficionados cuando estaba en Sudáfrica, cuando estuve en Brasil, cuando vas a ver los partidos, es una selección grande.”

“Después de una selección como la mexicana que siempre me ha impresionado el nivel de aficionados cuando estaba en Sudáfrica, cuando estuve en Brasil, cuando vas a ver los partidos, es una selección grande”, termina catapultando Roberto Martínez previo al amistoso internacional en la ciudad de México.

El Estadio Azteca fue el escenario principal de México 1986. | MEXSPORT

¿Cuál es la diferencia d plantillas entre México y Portugal?