Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

“México será candidato en el Mundial”: DT de Portugal lanza mensaje y elogia a la Selección Mexicana

Roberto Martínez, DT de Portugal | AP
Roberto Martínez, DT de Portugal | AP
Ramiro Pérez Vásquez 08:30 - 24 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Roberto Martínez aseguró que la fuerza del Tri será la localía

La Selección Mexicana se medirá a Portugal, en la reinaguración del Estadio Banorte de cara a la Copa del Mundo 2026, en lo que será un encuentro de pronóstico reservado, mientras esto sucede Roberto Martínez ha dejado un contundente mensaje que hace ilusionar a la afición mexicana previo a la justa veraniega.

El estratega de los lusitanos fue contundente al referirse sobre las aspiraciones del Tri para el torneo resaltando que México “tiene que ser una de las candidatas” debido a la localía y para fortalecer sus declaraciones ha mencionado los dos antecedentes de 1970 y 1986.

Toni Amor, asistente de Javier Aguirre, no dejará a la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Qué dijo el DT de Portugal?

“México siempre es una selección que utilizan muy bien el factor de jugar en casa, cuando analizas México en los mundiales, no salen de la fase de grupos, pero en los dos mundiales que han jugado en México llegan a los cuartos de final”, resaltó el seleccionador en entrevista con TUDN.

Martínez ha hecho énfasis sobre la jerarquía que tiene el Estadio Azteca (Estadio Banorte) para la Selección Mexicana para un torneo como estos: “ Estamos hablando de una selección qué en el Azteca, en casa, tiene que ser una de las de las candidatas.”

Estadio Azteca | MEXSPORT

Asimismo mencionó que el amistoso de Portugal en el Coloso de Santa Úrsula será una buena prueba: “ El poder jugar en el Azteca es algo que es la mejor preparación para el Mundial, ya sé que los jugadores ya empezaron a hablar… cada uno tiene su memoria y el Azteca es un estadio que es una referencia dentro de los mundiales.”

El DT de Portugal no dejó pasar el momento sin mencionar a la afición a quien considera su alto nivel: “Después de una selección como la mexicana que siempre me ha impresionado el nivel de aficionados cuando estaba en Sudáfrica, cuando estuve en Brasil, cuando vas a ver los partidos, es una selección grande.”

“Después de una selección como la mexicana que siempre me ha impresionado el nivel de aficionados cuando estaba en Sudáfrica, cuando estuve en Brasil, cuando vas a ver los partidos, es una selección grande”, termina catapultando Roberto Martínez previo al amistoso internacional en la ciudad de México.

El Estadio Azteca fue el escenario principal de México 1986. | MEXSPORT

¿Cuál es la diferencia d plantillas entre México y Portugal?

El partido entre México y Portugal será un duelo de plantillas con realidades distintas, algo que se observa en el valor de mercado. De acuerdo con los datos de Transfermarkt -que considera a jugadores que no fueron convocados en esta ocasión- Portugal vale 969 millones de euros, seis veces más que los 151.8 millones que vale actualmente el Tri.

Últimos videos
Lo Último
09:41 ¡Campeones! Hijos de Coco Carrasquilla y Efraín Juárez levantan el título con Pumas Sub-10
09:29 Muere Jorge Kahwagi Gastine: ¿Quién fue el empresario y líder de Grupo Crónica?
09:11 Monterrey rompe su propio récord en el Clausura 2026
08:55 Oficial: Antoine Griezmann es nuevo jugador del Orlando City de la MLS
08:53 Sony eliminará PlayStation Network (PSN) tras de dos décadas de existencia
08:39 Tigres vs América: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
08:37 Antoine Griezmann se despide emotivamente del Atlético de Madrid: "Seguiré siendo rojo y blanco"
08:30 “México será candidato en el Mundial”: DT de Portugal lanza mensaje y elogia a la Selección Mexicana
08:10 Clima en México HOY 24 de marzo: lluvias fuertes, calor extremo y nuevo frente frío en camino
08:08 ¿Primeros puntos para Checo Pérez? En Cadillac se motivan de cara al Gran Premio de Japón 2026
Tendencia
1
Futbol ¡Una falta de respeto! Se revelan las palabras que Larcamón dijo para molestar a Karen Díaz
2
Futbol ¡Triunfo manchado! Gilberto Alcalá señala al culpable por polémica en el Clásico Capitalino: "VAR tuvo que llamar al árbitro"
3
Futbol Nacional Paul Delgadillo rompe el silencio y 'culpa' a Cruz Azul sobre la Final de 2013
4
NFL Travis Kelce firma contrato multimillonario con Kansas City Chiefs
5
Futbol "Da felicidad ver cómo juega": Jair Pereira se rinde en elogios con las Chivas de Gabriel Milito
6
Futbol Oficial: Sevilla despide a Matías Almeyda
Te recomendamos
¡Campeones! Hijos de Coco Carrasquilla y Efraín Juárez levantan el título con Pumas Sub-10
Futbol
24/03/2026
¡Campeones! Hijos de Coco Carrasquilla y Efraín Juárez levantan el título con Pumas Sub-10
Muere Jorge Kahwagi Gastine: ¿Quién fue el empresario y líder de Grupo Crónica?
Contra
24/03/2026
Muere Jorge Kahwagi Gastine: ¿Quién fue el empresario y líder de Grupo Crónica?
Jugadoras de Rayadas de Monterrey previo a un partido de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Futbol
24/03/2026
Monterrey rompe su propio récord en el Clausura 2026
Oficial: Antoine Griezmann es nuevo jugador del Orlando City de la MLS
Futbol
24/03/2026
Oficial: Antoine Griezmann es nuevo jugador del Orlando City de la MLS
Sony eliminará PlayStation Network (PSN) tras de dos décadas de existencia
Contra
24/03/2026
Sony eliminará PlayStation Network (PSN) tras de dos décadas de existencia
Tigres recibe a América en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | RÉCORD
Futbol
24/03/2026
Tigres vs América: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?