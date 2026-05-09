¡Ojito con el Poeta! Exfigura del Atlas lanza advertencia al Cruz Azul

Se acerca la Vuelta de los Cuartos de Final entre los Rojinegros del Atlas y el Cruz Azul en el Estadio Banorte; los tapatíos llegan como víctimas luego del 2-3 que catapultaron en el Estadio Jalisco, pero ahora ha aparecido una luz de esperanza.

Y es que, en las últimas horas Antonio Pérez, exarquero del Atlas, habló sobreque no hay imposibles para vencer a los favoritos en esta contienda, el ‘Poeta’ recordó una serie en 2026 en el Estadio Azteca y ante el América que terminaron dando el susto.

En aquella ocasión el equipo llegaba con el objetivo de ganar por tres goles, pese al esfuerzo no lograron aguantar el resultado; sin embargo, ese hecho fue algo inesperado y ahora hace ilusionar con este cuadro comando por Camilo Vargas.

Equipo del Atlas en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Qué dijo el “Poeta” Pérez?

“Yo vi a un Atlas comprometido, sabiendo la idea de que de que están contra un gran rival, que terminó, no de la mejor manera con lo del técnico, pero tiene muy buenos jugadores”, expresó tras el primer capítulo ante los Cementeros en una entrevista con Mediotiempo.

Pérez hizo su análisis: “La verdad, yo vi un Atlas sabiendo a qué estaba jugando y a la hora de que ya se empata el partido, yo tenía mucha fe de que iban a remontar y que iban a irse por un gol arriba, que no estaban buscando tanto el arco contrario, porque Cocca, pues, bueno, lo sabemos cómo es su su su ideología y se respeta, tanto así, que tanto lo criticamos y nos dio un bicampeonato.”

Diego Cocca, entrenador del Atlas, durante el duelo ante Querétaro en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7

El "Poeta" resaltó la calidad del equipo, principalmente a Cocca: "Sabe jugar esas instancias. Sí estuve con esa fe de que podemos sacar un golecito aquí en casa. Yo digo que, en la vuelta, el Atlas va a dar un susto y va a dar un buen susto, porque tiene que ir buscar el arco, tiene gente alta, balón parado va a ser complicado el rojinegro, y defendiéndose, pues, lo está haciendo muy bien. Camilo va a salir en su día, también sabe jugar estas instancias. Entonces, yo digo que Atlas va a va a hablar en la cancha y va a hacer un buen cierre, y esperemos que pueda pasar a la siguiente fase.”

Camilo Vargas celebra tras detener un penalti ante América | MEXSPORT

“No hay nada que perder en el Atlas”

Antonio Pérez aseguró que pese a no ser favoritos, es en la cancha que se expone el juego: “Nunca fuimos favoritos, es la verdad. Pero siempre remando y demostrando en la cancha era donde sacábamos todo adelante. No tienen nada que perder, o sea, el buscar, el de ir y jugar y dar el partido de tu vida para poder sacar el pase, y tienes que verlo con esa mentalidad, de que no tienes nada que perder, de que ya lo demostraste, de que estuviste a punto de poder sacar el resultado.”