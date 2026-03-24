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Futbol

Roberto Martínez se deshace en elogios a Javier Aguirre y Gilberto Mora previo al México vs Portugal

DT de Portugal lanza elogios a Javier Aguirre y Gilberto mora l IMAGO7/RRSS
Ramiro Pérez Vásquez 10:07 - 24 marzo 2026
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El DT destacó su admiración por su colega y el talento del juvenil de los Xolos de Tijuana

La Selección Mexicana se encuentra a unos días de enfrentarse a Portugal en lo que marcará el reestreno del Estadio Azteca, ahora como Estadio Banorte; previo al partido una de las voces más importantes del seleccionado lusitano ha dejado sus respectivos elogios a Javier Aguirre y Gilberto Mora.

El DT de Portugal, Roberto Martínez, no dejó pasar el momento ante los micrófonos de TUDN sus buenas palabras de admiración por su colega y el talento del juvenil de los Xolos de Tijuana que sigue recuperándose de una lesión, situación que no ha sido convocado para este amistoso internacional.

"El profe Aguirre es una persona que admiro muchísimo y lo que hizo en su carrera en España, con seguridad sus equipos siempre están muy bien organizados, tienen muy buen patrón de juegos, son muy competitivos”, empezó lanzando el estratega del mexicano.

Roberto Martínez, DT de Portugal | AP
Roberto Martínez, DT de Portugal | AP

Martínez resaltó el liderazgo del ‘Vasco’: "Muy competitivo yo creo que el profe Aguirre tiene esa capacidad de ajustar muy bien un equipo para que sea competitivo, vi la final contra Estados Unidos, vi otros partidos que son más amistosos, que tienen menos transferencia, pero siempre el futbolista que juega en México ahora me sorprende mucho.”

Javier Aguirre, estratega de México | IMAGO7

¿Qué dijo sobre Gilberto Mora?

Roberto Martínez mostró su alegría por ver a los nuevos talentos como Gilberto Mora asegurando que lo vio durante el Mundial Sub-20, disputado en Chile, y le sorprendió su manera de jugar ante Marruecos y España en donde fue protagonista.

"Me alegra mucho ver talento como Mora, que pueda tener un papel en la selección le vi mucho en el Mundial Sub-20 en los partidos que jugó contra Marruecos y España me sorprendió mucho. Entonces la selección mexicana lo veo así, muy competitiva, siempre abierta al talento joven jugadores de referencia, yo creo que los dos Jiménez son delanteros de altísimo, altísimo nivel y en todas las líneas”, destacó.

Gilberto Mora en el partido amistoso de la Selección Mexicana contra Paraguay | IMAGO 7
Gilberto Mora en el partido amistoso de la Selección Mexicana contra Paraguay | IMAGO 7

Roberto Martínez pone a México como candidato en el Mundial 2026

El estratega de los lusitanos fue contundente al referirse sobre las aspiraciones del Tri para el torneo resaltando que México “tiene que ser una de las candidatas” debido a la localía y para fortalecer sus declaraciones ha mencionado los dos antecedentes de 1970 y 1986.

“México siempre es una selección que utilizan muy bien el factor de jugar en casa, cuando analizas México en los mundiales, no salen de la fase de grupos, pero en los dos mundiales que han jugado en México llegan a los cuartos de final”, resaltó el seleccionador

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