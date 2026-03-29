Prensa internacional celebra la reapertura del Estadio Azteca

La mítica cancha del Estadio Azteca, ahora bajo el nombre comercial de Estadio Banorte, ha vuelto a acaparar los titulares de la prensa deportiva mundial. Tras su esperada reinauguración, las reacciones en el extranjero no se han hecho esperar, oscilando entre la nostalgia por el "templo del fútbol" y la consternación por los incidentes ocurridos en las gradas.

Reinauguración del Estadio Banorte | Carlos Flores

PRENSA INTERNACIONAL CELEBRA AL AZTECA

A pesar de las opiniones divididas en territorio mexicano, el reconocimiento global a la relevancia histórica del inmueble se mantuvo intacto. Desde Sudamérica hasta Europa, los principales diarios y plataformas digitales destacaron el retorno del dos veces mundialista:

Brasil: El portal Globo fue uno de los más entusiastas, catalogando al recinto como "uno de los estadios más emblemáticos en la historia del fútbol", recordando el fuerte vínculo emocional que une a la "Canarinha" con este césped.

Alemania: El medio One Football celebró la reapertura afirmando que, con este evento, "la historia del fútbol se vuelve a sentir viva", subrayando la importancia de preservar estadios con alma propia.

Estadio Banorte en el México vs Portugal l Miguel Pontón

Europa: En países como Portugal, Inglaterra y España, la prensa coincidió en calificar al Azteca como un "templo", celebrando que el balón vuelva a rodar en una de las sedes más imponentes del continente americano.

Aunque la atmósfera fue de celebración, la prensa internacional mantuvo una mirada crítica sobre el estado físico de la remodelación. La mayoría de los reportes coincidieron en que el inmueble aún no se encuentra al cien por ciento de su capacidad operativa. No obstante, el tono general es de optimismo, proyectando que las obras culminarán a tiempo para ofrecer una experiencia de élite de cara a la próxima Copa del Mundo.

LA TRAGEDIA FUE NOTICIA MUNDIAL

Lamentablemente, la nota roja también cruzó fronteras. La noticia de la muerte de un aficionado durante la jornada de reinauguración ensombreció el evento. Medios tanto en América como en Europa dieron seguimiento a este suceso, lamentando que un día histórico para el deporte se viera empañado por la tragedia.