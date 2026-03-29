“Los naturalizados que tenemos no existen” Martinoli estalla en el México vs Portugal

La Selección Mexicana se quedó con un agridulce empate ante Portugal en el remodelado Estadio Banorte de cara a la Copa del Mundo 2026; sin embargo, el accionar de algunos jugadores no llenaron la expectativa especialmente para Christian Martinoli.

El narrador de TV Azteca se desató en plena transmisión del encuentro para arremeter contra los naturalizados mexicanos que tuvieron acción en el partido asegurando que no existen pero no es de ahora sino de hace años.

Martinoli junto a sus comapñeros en un palco de TV Azteca | MexSport

¿Qué dijo Martinoli?

“Cuando tú naturalezas a alguien es para que haga la diferencia rotunda, los naturalizados que tenemos no existen, pero hace años no existen, pero bueno, no me hagan calentar porque es un amistoso…me estoy muriendo, que no me digan que Quiñones es Vitinho”

“Por Dios paremos la mano”, mencionó Christian Martinoli ante los comentarios de Luis García defendiendo a Julián Quiñones quien desde su punto de vista era el naturalizado con mayor esbozos de ímpetu.

Estadio Banorte en el México vs. Portugal | @migueluk

¿Cómo fue el partido?

México regresó al Estadio Banorte para poner rumbo a la Copa del Mundo 2026; el combinado Tricolor y Portugal no pudieron hacerse daño en el primer partido de esta Fecha FIFA, pero a muchos aficionados les quedaron buenas sensaciones.

En un auténtico desfile de estrellas, uno de los candidatos a llevarse la Copa fue testigo de lo que es jugar en un inmueble tan portentoso como el Estadio Azteca; sin embargo, faltó el invitado más especial de la noche.

Raúl Jiménez en juego ante Portugal en el Estadio Banorte | ESPECIAL

El partido no fue malo; sin embargo, desde el inicio se dieron muestras de que sería un resultado más que cerrado, pues ninguno de los dos equipos podía irse al frente, pero en el Tri fueron Brian Gutiérrez y el recién debutado Álvaro Fidalgo, quienes levantaron la mano para ser los mejores de la primera parte.