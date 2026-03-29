Selección Mexicana: Todos los naturalizados en la historia del Tri

La Selección Mexicana disputó su encuentro frente a Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte, partido que sirvió como marco para el debut oficial de Álvaro Fidalgo. El mediocampista completó su proceso legal hace y deportivo para ser elegible, convirtiéndose en el decimonoveno naturalizado en representar al conjunto nacional sobre el terreno de juego.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, durante el Himno Nacional | IMAGO7

LOS PRIMEROS NATURALIZADOS

El registro de futbolistas naturalizados en el equipo mexicano inició con el peruano Julio Lores, quien participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1935 y 1938. A él le siguieron jugadores de origen español como Carlos Blanco Castañón, José López Herranz y Lorenzo Camarena, además del cubano Jorge Romo, quienes formaron parte de las primeras expediciones de México en las Copas del Mundo.

El delantero de origen argentino Carlos Lara integró este grupo rumbo al torneo de Chile 1962. Posteriormente, el equipo nacional registró un periodo de 46 años sin convocar futbolistas en esta condición, hasta que Gabriel Caballero fue requerido en el año 2002 para formar parte del plantel que compitió en el Mundial de Corea-Japón.

Escudo Selección Mexicana | MexSport

LA NUEVA ERA DE LOS NATURALIZADOS EN EL TRI

Durante la primera década de los años 2000, la convocatoria de naturalizados mantuvo una mayor constancia. Guillermo Franco, Matías Vuoso, Leandro Augusto y Antonio Naelson ‘Sinha’ tuvieron actividad de forma regular. Este último mantiene el registro más alto de participaciones para un jugador naturalizado en la historia del combinado nacional, acumulando 59 encuentros.

En años posteriores, el grupo incorporó a Lucas Ayala, Damián Álvarez, Christian Giménez, Rogelio Funes Mori, Julián Quiñones, Germán Berterame y por supuesto, Álvaro Fidalgo, quienes han sumado minutos tanto en encuentros de preparación como en torneos internacionales de la zona de Concacaf y justas mundialistas.

Germán Berterame en celebración con la Selección Mexicana en el amistoso ante Bolivia | MEXSPORT

EL CASO SANTI GIMÉNEZ

De los 19 naturalizados que han vestido la camiseta del Tri, probablemente el caso más especial es el de Santiago Giménez. Contrario a lo que muchos piensan, 'El Bebote' nació en Buenos Aires, Argentina, sin embargo, el hijo del 'Cacho' creció en México mientras su padre forjaba una carrera tierras aztecas.

El canterano de Cruz Azul recibió su carta de naturalización muy joven y pese a ser tentado por la Albiceleste, Santi desde el primer momento decidió representar a México, es por esa razón que se le relaciona muy poco con Argentina, pero en el estricto sentido, Santi es un naturalizado más en la historia del Tri.

Santiago Giménez durante uno de sus últimos partidos con la Selección Mexicana | MEXSPORT

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