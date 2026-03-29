Primeras filas del Estadio Azteca con poca visibilidad al terreno de juego

La reinauguración del Estadio Azteca -ahora Banorte y próximamente Estadio Ciudad de México- quedó marcada por un gris empate entre la Selección Mexicana y su similar de Portugal.

Sin embargo, otro de los puntos que llamó la atención en el renovado Coloso de Santa Úrsula fue la parte baja de las gradas, la cual cuenta con una visión limitada -por no decir nula- del terreno de juego. Aficionados hicieron notar su molestia por redes sociales ante los asientos.

Las cámaras de RÉCORD lograron captar a un aficionado en uno de estos asientos en la parte baja del estadio, en la fila uno. El fanático tuvo que observar el partido de pie casi todo el encuentro, pues la reja arriba de una barda dificultó su visión.

Afición mexicana y la visibilidad del Estadio Banorte | Captura de pantalla: @MartinoliCuri

Reacciones en redes sociales por la poca visibilidad

La gente comenzó a dar su opinión en redes sociales tras las imágenes que se hicieron virales, casi todas acompañadas de críticas para el inmueble y la remodelación. Sin embargo, las demás zonas por dentro del Banorte quedaron demasiado bien, por no decir perfectas.

Esta situación generó incomodidad entre parte del público, que tuvo que adaptarse durante el desarrollo del encuentro. La necesidad de levantarse constantemente se volvió una constante, afectando la experiencia de quienes acudieron al estadio en un partido que marcaba la reapertura del inmueble.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, ante Joao Félix | IMAGO7

¿Cómo quedó el Estadio Azteca?

Pese a que los asientos en la zona baja fueron los más criticados, la reapertura del Estadio Azteca fue todo un éxito. Ahora, solamente falta ultimar detalles para el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

México enfrentará a su similar de Sudáfrica el próximo 11 de junio, en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro del país). El equipo de Javier Aguirre y la afición mexicana estarán en los ojos del mundo en poco menos de tres meses.