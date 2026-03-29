¡Es indescriptible! Roberto Martínez se maravilla con el remodelado Estadio Banorte

Finalmente, se reinauguró el Estadio Banorte dejando un espectáculo único en el México vs Portugal; el remodelado Coloso de Santa Úrsula no pasó desapercibido y Roberto Martínez, entrenador de los lusitanos, se mostró maravillado previo al encuentro.

El estratega abrió hablando sobre el terreno de juego previo al partido, para TUDN, sobre el acogimiento que recibieron por parte del pueblo mexicano: “Primero que todo, agradecer la hospitalidad del pueblo mexicano y lo que hemos sentido en los últimos cincos días con la preparación de este partido, ha sido muy especial”.

“Estar aquí no se puede describir, me acuerdo muy bien de los momentos que ha marcado el futbol mundial, como los momentos de Pelé, la Final de Brasil contra Italia, pero ya mi edad, seguir el mundial del 86, probablemente el mejor gol de los mundiales que estuvo aquí”, mencionó Martínez.

El show de luces en el Estadio Banorte en el juego de México vs Portugal | MEXSPORT

Asimismo, resaltó el orgullo de ser parte de esta fiestaYo creo que es un día para celebrar para todos los aficionados del futbol en general, pero en especial para los mexicanos. Es un orgullo y estar en un partido para abrir el estadio, es especial”.

Portugal con Paulinho en el Estadio Banorte

El cuadro lusitano que no pudo contar con Diogo Costa, Rúben Dias, Bernardo Siva, Rafael Leao y el tan mencionado Cristiano Ronaldo, para este partido de Fecha FIFA, saltó en el ataque estaría encabezada por Gonçalo Ramos acompañando a Joao Félix y Francisco Conceiçao en los extremos del campo en busca de darle profundidad al equipo.

Por su parte, Paulinho entró ya avanzado la segunda parte; aunque no pudo tener jugadas claras de gol sobre el marco del Tala Rangel el elemento ‘Escarlata’ mostró ímpetu para abrir espacios en busca de generar oportunidades en la ofensiva.

Paulinho en el México vs. Portugal | MEXSPORT

¿Se acabó el sueño para Paulinho?

Roberto Martínez fue sincero al hablar de Paulinho; "La verdad que no me sorprendió lo que él aporta a la selección. Lo que sí me ha sorprendido es la capacidad que tiene rápidamente de entender al grupo, lo bien que ha entrado a este vestuario", resaltó tras el partido para TUDN.

Roberto Martínez, DT de Portugal | MEXSPORT