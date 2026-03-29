Fallece aficionado en el Estadio Banorte previo al México vs Portugal

Previo al encuentro de la Selección Mexicana y su similar de Portugal, en la inauguración del Estadio Azteca -ahora Banorte-, un aficionado perdió la vida al intentar bajar del segundo al primer piso por la parte externa del recinto.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el fanatico se encontraba en estado de ebriedad. Pese a que el joven de aproximadamente 27 años tuvo atención médica inmediata, la caída provocó una muerte instantánea.

El Estadio Banorte recibe el partido entre México y Portugal | IMAGO7

FMF desconoce la información

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) no se ha pronunciado al respecto, por un desconocimiento de la información, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tampoco ha dado más reportes. La parte en la que cayó el aficionado, en la zona de palcos, quedó acordonada por los peritos correspondientes.

Las autoridades correspondientes fueron notificadas después del accidente, el cual no ha tenido ninguna actualización de momento. Se espera que tanto la FMF como la SSC den más información en las próximas horas.

Aún trabajan para dejar listo el Estadio Banorte | GINA SÁNCHEZ

¿Qué pasará con el partido México vs Portugal?

El encuentro entre la Selección Mexicana y su similar lusitano seguirá en curso; ambas selecciones ya presentaron sus alineaciones para el encuentro. La gran sorpresa del equipo de Javier Aguirre es Álvaro Fidalgo, quien debutará con el Tricolor tras su primera convocatoria.

P. Rangel

J. Gallardo

J. Vásquez

C. Montes

I. Reyes

E. Lira

A. Fidalgo

O. Vargas

B. Gutiérrez

R. Alvarado

R. Jiménez