Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Fallece aficionado en el Estadio Banorte previo al México vs Portugal
Previo al encuentro de la Selección Mexicana y su similar de Portugal, en la inauguración del Estadio Azteca -ahora Banorte-, un aficionado perdió la vida al intentar bajar del segundo al primer piso por la parte externa del recinto.
De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el fanatico se encontraba en estado de ebriedad. Pese a que el joven de aproximadamente 27 años tuvo atención médica inmediata, la caída provocó una muerte instantánea.
FMF desconoce la información
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) no se ha pronunciado al respecto, por un desconocimiento de la información, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tampoco ha dado más reportes. La parte en la que cayó el aficionado, en la zona de palcos, quedó acordonada por los peritos correspondientes.
Las autoridades correspondientes fueron notificadas después del accidente, el cual no ha tenido ninguna actualización de momento. Se espera que tanto la FMF como la SSC den más información en las próximas horas.
¿Qué pasará con el partido México vs Portugal?
El encuentro entre la Selección Mexicana y su similar lusitano seguirá en curso; ambas selecciones ya presentaron sus alineaciones para el encuentro. La gran sorpresa del equipo de Javier Aguirre es Álvaro Fidalgo, quien debutará con el Tricolor tras su primera convocatoria.
P. Rangel
J. Gallardo
J. Vásquez
C. Montes
I. Reyes
E. Lira
A. Fidalgo
O. Vargas
B. Gutiérrez
R. Alvarado
R. Jiménez
Te puede interesar