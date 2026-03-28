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Futbol

¡Reaparece ‘Morita’! Gilberto Mora sorprende en el México vs Portugal

Gil Mora | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:59 - 28 marzo 2026
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En medio de su proceso de recuperación, Gilberto Mora fue captado llegando al Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte, previo al partido entre la Selección Mexicana y Portugal.

El joven futbolista mexicano asistirá al encuentro de este sábado 28 de marzo como espectador, mientras continúa con su rehabilitación.

Gilberto Mora aparece en el estadio y saluda a comentaristas

A su llegada al inmueble, Mora fue captado por las cámaras de TV Azteca, donde protagonizó un breve pero llamativo momento.

Gilberto Mora con Charly Rodríguez y Erik Lira en celebración con la Selección Mexicana en la Copa Oro | MEXSPORT
Gilberto Mora con Charly Rodríguez y Erik Lira en celebración con la Selección Mexicana en la Copa Oro | MEXSPORT

El mediocampista se encontró con los comentaristas David Medrano y Carlos Guerrero, con quienes intercambió un saludo amistoso.

Durante el encuentro, Medrano le preguntó sobre su estado físico, a lo que Mora respondió de forma positiva, asegurando que su regreso está cerca.

La lesión que lo alejó de la Selección Mexicana

El jugador de 17 años se encuentra en recuperación por una pubalgia, lesión que lo ha mantenido fuera tanto del Club Tijuana como de la Selección Mexicana.

Su último partido fue en la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX, y desde entonces ha estado enfocado en su rehabilitación.

Incluso, su entrenador Sebastián Abreu ha señalado que la prioridad es su recuperación total, pensando en su proyección a futuro.

Sebastian Abreu con Gilberto Mora en un partido de Xolos de Tijuana en la Liga MX | IMAGO 7
Sebastian Abreu con Gilberto Mora en un partido de Xolos de Tijuana en la Liga MX | IMAGO 7

¿Dónde ver el México vs. Portugal?

El partido entre la Selección Mexicana y Portugal, correspondiente a un encuentro amistoso internacional en la Fecha FIFA, se disputará este 28 de marzo de 2026 con inicio programado a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro podrá verse en México a través de Televisa (Canal 5) y TV Azteca (Azteca 7), además de sus respectivas plataformas digitales.

México vs Portugal ROTA
México vs Portugal | RÉCORD
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