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Empelotados

Miguel Layún desata momento épico en TUDN, en la previa del México vs Portugal, con su portugués afinado

Miguel Layún luce con portugues en TUDN l CAPTURA
Ramiro Pérez Vásquez 19:42 - 28 marzo 2026
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El analista dejó sorprendido a sus compañeros durante la transmisión

La previa del partido entre México y Portugal dejó un momento inesperado en las pantallas de TUDN, cuando Miguel Layún sorprendió al lanzar varias frases en portugués en plena transmisión en vivo, desatando reacciones inmediatas entre sus compañeros en el estudio.

El exseleccionado nacional cambió de idioma de forma natural mientras analizaba aspectos del conjunto lusitano, lo que tomó por sorpresa a los conductores presentes en la mesa de análisis. Cabe mencionar que el mexicano tuvo pasado en Portugal jugando con el Porto.

Miguel Layún en transmisión de TUDN l CAPTURA

¿Desató la reacción? 

La reacción más evidente fue la de Alejandro de la Rosa y Andrés Vaca, quienes no pudieron ocultar su asombro ante la fluidez de Layún. Entre risas y comentarios espontáneos, ambos interrumpieron brevemente la dinámica del programa para destacar el momento.

Miguel Layún, analista de TUDN | IMAGO7

En el set también se encontraba Tania Rincón, quien se sumó a la sorpresa generalizada, reaccionando con humor ante la inesperada intervención en portugués. La escena rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados de la previa.

En redes sociales, el clip no tardó en viralizarse, con usuarios quienes no vieron con muy buenos ojos el clip subido a través de las redes sociales de la televisora asegurando que es contenido basura y criticaron duramente ese segmento.

Miguel Layún saluda a la afición mexicana en la Copa Mundial de Rusia 2018 | MEXSPORT
Miguel Layún saluda a la afición mexicana en la Copa Mundial de Rusia 2018 | MEXSPORT

Más allá del tono ligero del momento, la intervención de Layún también fue vista como un reflejo de su experiencia internacional, recordando su paso por ligas extranjeras y su adaptación a diferentes contextos culturales y lingüísticos dentro del futbol profesional.

Show en TUDN 

El episodio también evidenció la química entre los integrantes del equipo de TUDN, quienes lograron convertir un momento espontáneo en un contenido atractivo para la audiencia, combinando análisis deportivo con entretenimiento.

Así, en medio de la expectativa por el duelo entre México y Portugal, fue Miguel Layún quien terminó robándose los reflectores en la previa, demostrando que, a veces, los momentos más memorables surgen lejos del balón.

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