FMF lanza “Somos México”: la campaña que busca unir al país rumbo al Mundial 2026

La Federación Mexicana de Futbol presentó oficialmente la campaña “Somos México”, una iniciativa que acompañará a la Selección Nacional en su camino hacia el Mundial de 2026, donde el país será anfitrión por tercera vez.

El anuncio se realizó en Toluca, en un evento encabezado por Mikel Arriola, Marcelo Ebrard y Horacio Duarte, marcando el inicio de una estrategia que busca conectar con la afición a nivel nacional.

“Somos México”: una campaña para fortalecer la identidad rumbo al Mundial 2026

Bajo el lema “Somos tres veces anfitriones”, la campaña tiene como objetivo principal reforzar el sentido de pertenencia y el orgullo nacional en torno a la Selección Mexicana.

De acuerdo con el comunicado, la iniciativa contará con una difusión masiva en medios, plataformas digitales, estadios y ciudades sede, buscando involucrar a toda la afición en este momento histórico.

Afición en las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México | IMAGO 7

Uno de los puntos más destacados fue el enfoque deportivo de la Selección rumbo a la Copa del Mundo.

Mikel Arriola subrayó que el equipo trabajará bajo tres pilares fundamentales:

Aprovechar la condición de local.

Un plan sólido liderado por el técnico Javier Aguirre.

Una preparación extensa con más de 15 partidos previos.

Además, destacó que el equipo tendrá una concentración de cinco semanas y media, un 75% mayor a la de otras selecciones.

Afición mexicana previo al partido Canadá vs México | MEXSPORT

La Selección Mexicana recibe el distintivo “Hecho en México”

Este reconocimiento busca destacar a instituciones que fortalecen la identidad nacional y contribuyen al desarrollo del país a través de sectores estratégicos como el deporte.

Marcelo Ebrard explicó el significado del distintivo:

Hecho en México tiene como fundamento crear conciencia de lo que hacemos como mexicanos y saber de lo que somos capaces

Por su parte, Arriola resaltó el impacto del futbol mexicano a nivel global:

Si hay un producto Hecho en México que tiene trascendencia fuera de nuestras fronteras, es el futbol mexicano

La afición en el Gran Premio de México 2025 | MEXSPORT&nbsp;

“Somos México”, un homenaje a la afición y al país

Lucía Olvera, directora de Marketing de la FMF, explicó que esta iniciativa busca reconocer la pasión de los aficionados.

La campaña es un homenaje a lo que somos como mexicanos… este es un país con un amor gigante por el futbol

El mensaje central perfila a unir al país en torno a la Selección, aprovechando el contexto único de ser anfitriones del Mundial.