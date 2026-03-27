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Roberto Martínez, DT de Portugal, revela que estuvo cerca de ser entrenador de México
Roberto Martínez, director técnico de la Selección de Portugal, reveló que estuvo cerca de convertirse en entrenador de México tras su salida del banquillo de Bélgica, combinado del que estuvo a cargo en el Mundial Qatar 2022.
En la conferencia de prensa previa a enfrentar al Tri este sábado en el Estadio Banorte, el estratega español aseguró que tuvo conversaciones para asumir el cargo que dejó Roberto 'Tata' Martino. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron.
“Después de salir de Bélgica hubo pláticas para dirigir a México, pero no prosperó”, declaró.
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