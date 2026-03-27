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Futbol

'Loco' Abreu enfrenta a críticos de Guillermo Ochoa: "Va a hacer historia y no lo valoran"

'Loco' Abreu en un partido con Xolos l IMAGO7
Jorge Armando Hernández 10:31 - 27 marzo 2026
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El entrenador de los Xolos de Tijuana, Sebastián Abreu, salió en defensa del portero mexicano, Guillermo Ochoa a quien le han llovido fuertes críticas por su llamado a Selección Mexicana para disputar los partidos ante Portugal y Bélgica.

Loco Abreu dirige a Xolos ante Necaxa l IMAGO7

El técnico del Xolaje destacó que Memo está cerca de conseguir un logro histórico en su carrera futbolística, ya que estará disputando su sexta Copa del Mundo consecutiva, por lo que hizo un llamado a la afición mexicana para ser solidarios con el arquero.

Sebastián Abreu (derecha) saluda a Martín Varini (izquierda) l IMAGO7

El uruguayo incitó a la afición mexicana a dejarse de críticas y mejor disfrutar el momento que vive Guillermo Ochoa, así mismo que su casi logro es comparable con grandes figuras del futbol mundial.

El 'Loco' destacó la cercana relación que ha tenido con el portero mexicano desde sus inicios donde pudo observar de primera mano el crecimiento del actual arquero del AEL Limassol, destacando su disciplina y constancia. Considera que no por algo es visto y respaldado por entrenadores de talla internacional, entre ellos, Javier Aguirre.

“Va a cumplir un récord, disfrútenlo. Aprovéchenlo, valorenlo, van a pasar los años y dirán 'Messi y Ochoa'. A veces no disfrutan las cosas lindas los mexicanos. Ochoa es un verdadero mexicano

¿Memo Ochoa irá al Mundial?
Guillermo Ochoa en un entrenamiento con la Selección Mexicana l MEXSPORT

El cancerbero mexicano ha sido convocado a la Selección Mexicana desde Alemania 2006, a partir del Mundial en territorio teutón, ha sido un titular indiscutible en Selección Mexicana.

Cabe destacar que Memo estará en los duelos amistosos de Fecha FIFA ante Portugal y Bélgica, pero esto no garantiza que estará en la lista final de los 26 mexicanos. El examen será duro para el combinado nacional que busca llegar con buen ritmo a la Copa del Mundo.

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