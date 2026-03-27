Obed Vargas aclara cuál es su posición ideal en el campo con la Selección Mexicana

Obed Vargas, actual jugador del Atlético de Madrid y seleccionado nacional, habló sobre cual considera que es su posición natural en el Tri. El actual jugador colchonero participará en los partidos de México frente a Portugal y Bélgica.

Obed Vargas disputando un balón ante Panamá l MEXSPORT

El joven futbolista celebra uno de sus llamados más importantes a Selección Mexicana y el que lo puede meter a la lista final de los 26 mexicanos que disputarán la Copa del Mundo 2026.

Obed Vargas disputando un partido contra Uruguay l MEXSPORT

El mediocampista habló en una entrevista para TV Azteca, donde explicó cuál es la posición en el campo donde él se siente más cómodo.

Obed Vargas durante en partido contra Panamá l MEXSPORT

Me siento más cómodo como medio centro volante, como lo mencionas. En ese juego de ida y vuelta es en donde me siento más cómodo

La primera titularidad de Obed Vargas en el Atlético de Madrid

Obed Vargas tuvo su primera titularidad con los colchoneros como titular y jugó durante 72 minutos. El volante mexicano tuvo la confianza del técnico Diego Simeonne para iniciar el partido.