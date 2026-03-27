"Raúl Jiménez es un referente mundial": Rui Patrício alaba al ‘milagro mexicano'

Si hay que hablar de remontadas a la adversidad, Raúl Jiménez es un experto. El experimentado delantero mexicano, quien está a la caza del récord de más goles en la Selección Mexicana, viviría su primera Copa del Mundo en plenitud a sus 35 años de edad.

Y es que la vida ha sido injusta con el 'Lobo'. Pese a enfilarse a su cuarto Mundial, el hidalguense ha pasado por obstáculos para mostrar su mejor versión física, mental y emocional en el torneo más grande del balompié internacional.

Raúl Jiménez con la Selección Mexicana | MEXSPORT

"Es un ejemplo para todos": Rui Patrício

El 29 de noviembre de 2020, de cara al último tramo del ciclo mundialista para Qatar 2022, los Wolves de Raúl visitaron Emirates Stadium para enfrentarse al Arsenal. Corría el minuto 14 cuando el mexicano sufrió un choque con el brasileño David Luiz, impacto que le provocó una fractura de cráneo y la rápida intervención quirúrgica debido a una hemorragia intracraneal.

Jiménez estuvo fuera de actividad por nueve meses y su regreso a las canchas fue calificado como 'un milagro'. Sin embargo, no llegó en buenas condiciones al que se suponía sería su Mundial.

Raúl Jiménez después del choque con David Luiz | AP

A poco más de cinco años de la lesión de Raúl, Rui Patrício, exportero portugués de Wolverhampton recuerda en charla con RÉCORD lo vivido al lado del hidalguense, a quien calificó como "ejemplo" de vida y un delantero de talla internacional.

"Nos llevábamos bien fuera del futbol. Y sin duda es un ejemplo después de lo que pasó. Fue un ejemplo para todos nosotros. Verlo ahora jugar, tal y como está, es un referente mundial como delantero, es muy bueno", aseguró el embajador de Puma.

"Es decir, es muy bueno verlo jugar como lo hace ahora, la evolución que ha tenido, la fuerza que ha demostrado para recuperarse de lo que pasó. Es un ejemplo para todos nosotros y es muy bueno verlo así", añadió Patrício.

Rui Patricio hablando sobre Raúl Jiménez | RÉCORD

"Fue un momento muy duro"

El impacto de ver a Raúl en el campo, inconsciente tras el golpe con David Luiz, desconectó a los jugadores de los Wolves, pese a ganar el partido ante los Gunners. Pero Rui Patrício, ganador de la Eurocopa con Portugal en 2016 y la Nations League en 2019, destacó la recuperación de Jiménez y su actual estado futbolístico.

"Eso ocurrió delante de nosotros y verlo así, en ese estado, fue muy duro. Después seguimos con el partido. Más tarde vimos cómo recuperaba fuerzas; es decir, cuando empezó a recuperarse, estaba allí con nosotros. Es un ejemplo para todos nosotros, la fuerza que tuvo para recuperarse, cómo está hoy, es un ejemplo", indicó el exjugador de Sporting, Atalanta Roma y Wolverhampton.

Raúl: un referente mundial

En días recientes, Raúl volvió a marcar con su ahora equipo, Fulham, desde los 11 pasos, reafirmando su gran nivel y, sobre todo, su calidad como cobrador de penaltis. Esas características son las que han llevado al mexicano a la élite mundial y a ser la gran esperanza del Tri, de acuerdo con su excompañero, Rui Patrício.

"Es un jugador referente para la Selección Mexicana y probablemente va a ayudar mucho al equipo, porque es un jugador con mucha calidad y también cuenta con otros jugadores de gran calidad, pero sin duda, Raúl es un referente para cualquier conjunto.