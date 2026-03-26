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Futbol

“Sólo Dios sabe por qué”: Luis Ángel Malagón muestra el resultado de su operación

Malagón llora tras su lesión | MEXSPORT Captura de pantalla de la lesión de Malagón
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:19 - 26 marzo 2026
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A través de sus redes sociales, Luis Ángel Malagón subió una foto sobre el resultado de su lesión que sufrió ante Philadelphia Union en la Copa de Campeones de la Concacaf, la cual lo dejó fuera de la Copa del Mundo 2026.  

El arquero mexicano salió de una operación exitosa, donde se espera un tiempo de recuperación de alrededor de 6 a 8 meses; la portería del América no solo sufrió una dura baja de cara al resto de la temporada, sino también la Selección Mexicana.

Momento complicado para Malagón

El presente del guardameta contrasta con el momento que vivía hace apenas unos meses.

Luis Ángel Malagón, portero del Club América | IMAGO7

De ser convocado de manera constante con el Tricolor y venir de conquistar un tricampeonato histórico con el América, pasó a enfrentar una lesión que lo marginará de la actividad durante un periodo prolongado.

Además de perderse el cierre de la temporada con su club, Malagón también quedará fuera de eventos significativos como la reapertura del Estadio Banorte y, especialmente, el Mundial 2026.

Malagón tras su lesión ante Philadelphia Union | MEXSPORT
Malagón tras su lesión ante Philadelphia Union | MEXSPORT

Un mensaje de fe en medio de la adversidad

En medio de este panorama, el propio Luis Ángel Malagón dejó un mensaje breve pero significativo en sus redes sociales:

Jugadores de América mandaron un mensaje de apoyo para Malagón | MEXSPORT

“Sólo Dios sabe por qué”.

La frase refleja el momento personal que atraviesa el arquero, quien ahora iniciará un proceso de rehabilitación con el objetivo de regresar a las canchas en plenitud.

Mientras tanto, tanto el América como la Selección Mexicana deberán buscar alternativas en la portería ante una de las bajas más sensibles de cara a los próximos meses.

Luis Ángel Malagón en concentración con la Selección Mexicana | Imago7
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