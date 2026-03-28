Santiago Giménez apoya en sus redes sociales a la Selección Mexicana previo al juego vs Portugal

El delantero del AC Milan Santiago Giménez no estará esta noche para enfrentar a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca. A pesar de no ser considerado en esta ocasión, el Bebote no dejó pasar la oportunidad de apoyar a la Selección Mexicana.

Santiafo Giménez disputando un partido ante Ecuador l MEXSPORT

El delantero mexicano estuvo fuera del conjunto rossoneri debido a una lesión en el tobillo, ahora está recuperado y de hecho ya reportó con los rojinegros para seguir preparándose para disputar la Serie A.

El atacante proveniente del Feyernord no fue convocado para disputar los encuentros antes Portugal y Bélgica, correspondiente a los amistosos de Fecha FIFA del mes de marzo, a solo 3 meses de iniciar la Copa del Mundo.

Santiago Giménez jugando contra Colombia l MEXSPORT

Sin embargo, pese a no estar presente en la cancha, si estuvo presente por medio de sus redes sociales donde aprovechó para lanzar un mensaje de apoyo a sus compañeros quienes enfrentan uno de los partidos más importantes de los últimos años.

El mensaje de Santiago Giménez a los seleccionados mexicanos

Vamoooooooos que hoy ganamos!! 🇲🇽❤️‍🔥💪🏼 @miseleccionmx — Santiago Gimenez (@Santgimenez_) March 28, 2026

El jugador del AC Milan mandó fuerza a sus compañeros y un mensaje de soporte y victoria, asegurando que hoy México vencerá a los lusitanos.