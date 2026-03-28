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Santiago Giménez apoya en sus redes sociales a la Selección Mexicana previo al juego vs Portugal
El delantero del AC Milan Santiago Giménez no estará esta noche para enfrentar a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca. A pesar de no ser considerado en esta ocasión, el Bebote no dejó pasar la oportunidad de apoyar a la Selección Mexicana.
El delantero mexicano estuvo fuera del conjunto rossoneri debido a una lesión en el tobillo, ahora está recuperado y de hecho ya reportó con los rojinegros para seguir preparándose para disputar la Serie A.
El atacante proveniente del Feyernord no fue convocado para disputar los encuentros antes Portugal y Bélgica, correspondiente a los amistosos de Fecha FIFA del mes de marzo, a solo 3 meses de iniciar la Copa del Mundo.
Sin embargo, pese a no estar presente en la cancha, si estuvo presente por medio de sus redes sociales donde aprovechó para lanzar un mensaje de apoyo a sus compañeros quienes enfrentan uno de los partidos más importantes de los últimos años.
El mensaje de Santiago Giménez a los seleccionados mexicanos
Vamoooooooos que hoy ganamos!! 🇲🇽❤️🔥💪🏼 @miseleccionmx— Santiago Gimenez (@Santgimenez_) March 28, 2026
El jugador del AC Milan mandó fuerza a sus compañeros y un mensaje de soporte y victoria, asegurando que hoy México vencerá a los lusitanos.
El partido ante Portugal ha sido uno de los más esperados por la afición mexicana, pero en esta ocasión, Cristiano Ronaldo no disputará el encuentro debido a una lesión.
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