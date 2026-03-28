Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

La Selección Mexicana presentó el nuevo CAR rumbo a la Copa del Mundo

Listo el Estadio Azteca para el juego entre México y Portugal.
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 13:55 - 28 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Centro de Alto rendimiento se convirtió en el primer gran complejo moderno y funcional para selecciones

Hoy se abrió una puerta que pocas veces se muestra: el corazón donde late la preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial. No es solo un lugar de concentración, es una declaración de intenciones. Una apuesta seria por llevar al futbolista mexicano a un nivel de alto rendimiento real.

Gimnasio dentro del CAR I Iliany Aparicio

El nuevo centro de concentración de la selección mayor sorprende desde el primer vistazo. Es un complejo moderno, funcional y pensado al detalle para cubrir cada necesidad del jugador profesional. Aquí no hay improvisación, todo responde a un objetivo claro: competir al más alto nivel.

El inmueble cuenta con 45 habitaciones y 4 suites, diseñadas para brindar máxima comodidad durante las concentraciones. Los espacios buscan que el futbolista se sienta en un entorno controlado, pero también relajado, algo clave en periodos de alta exigencia.

Vestidores del nuevo centro de concentración de la Selección Mexicana I Iliany Aparicio

No todo es entrenamiento físico

También se le da peso al aspecto mental. El centro incluye un área de juegos y entretenimiento, pensada para que los jugadores liberen tensión, convivan y encuentren momentos de desconexión dentro de la rutina.

Otro de los puntos fuertes es el comedor. Amplio, moderno y certificado, cumple con estándares profesionales en nutrición deportiva. Aquí cada alimento está pensado para potenciar el rendimiento y la recuperación de los jugadores.

Área recreativa dentro del nuevo centro de concentración de México I Iliany Aparicio

Este proyecto no se levantó de la noche a la mañana. Fueron dos años de construcción en los que cada detalle fue supervisado, bajo la dirección de Daniel García, gerente de inmobiliaria de la selección, quien encabezó el desarrollo de este espacio.

La inversión también deja claro el tamaño de la apuesta. En total, el complejo requirió 390 millones de pesos, una cifra que refleja el compromiso por dotar a la selección de infraestructura de élite.

Más allá de cumplir con los requisitos de FIFA para ser sede de entrenamiento, este centro marca un antes y un después. Es el nuevo punto de partida para una Selección Mexicana que busca cambiar su historia desde la preparación, desde adentro, desde su propio corazón.

Selección Mexicana en entrenamiento en el Estadio Azteca | IMAGO7
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Mexico
Últimos videos
Lo Último
13:55 La Selección Mexicana presentó el nuevo CAR rumbo a la Copa del Mundo
13:41 ¿Final del Mundial en el Azteca? Exigen a FIFA el partido por el título en el Estadio Banorte
13:26 Metro CDMX hoy 28 de marzo: horario especial por México vs Portugal
13:11 Las bajas de Tigres para el amistoso vs América
12:59 ¿Cómo llegan Bolivia e Irak para la final del repechaje mundialista?
12:48 Colombia vs Francia: ¿Dónde y a qué hora ver el Amistoso Internacional?
12:29 La decisión es final: Casemiro reafirma su salida del Manchester United
12:27 Cristiano Ronaldo manda mensaje para sus compañeros previo a partido vs México
12:09 México y Portugal firman acuerdo estratégico para el desarrollo del futbol
11:59 FANKI liberó boleto ‘más accesibles’ a horas de arrancar el México vs Portugal
Tendencia
1
Futbol Roberto Martínez, DT de Portugal, revela que estuvo cerca de ser entrenador de México
2
Futbol Prensa portuguesa analiza a México: respeto por su historia, pero dudas sobre su nivel rumbo al Mundial 2026
3
Futbol Efraín Juárez se reunió con el DT de Portugal, Roberto Martínez; ¿fue por refuerzos para Pumas?
4
Empelotados Chaco Giménez destroza al Tala Rangel: "Arquerito"
5
Futbol Bruno Fernandes espera que Raúl Jiménez tenga una mala noche ante Portugal
6
Futbol Esta es la posible alineación del Vasco Aguirre para el México vs Portugal
Te recomendamos
La Selección Mexicana presentó el nuevo CAR rumbo a la Copa del Mundo
Futbol
28/03/2026
La Selección Mexicana presentó el nuevo CAR rumbo a la Copa del Mundo
¿Final del Mundial en el Azteca? Exigen a FIFA el partido por el título en el Estadio Banorte
Futbol Internacional
28/03/2026
¿Final del Mundial en el Azteca? Exigen a FIFA el partido por el título en el Estadio Banorte
Metro CDMX hoy 28 de marzo: horario especial por México vs Portugal
Contra
28/03/2026
Metro CDMX hoy 28 de marzo: horario especial por México vs Portugal
Las bajas de Tigres para el amistoso vs América
Futbol
28/03/2026
Las bajas de Tigres para el amistoso vs América
¿Cómo llegan Bolivia e Irak para la final del repechaje mundialista?
Futbol
28/03/2026
¿Cómo llegan Bolivia e Irak para la final del repechaje mundialista?
Colombia vs Francia: ¿Dónde y a qué hora ver el Amistoso Internacional?
Futbol Internacional
28/03/2026
Colombia vs Francia: ¿Dónde y a qué hora ver el Amistoso Internacional?