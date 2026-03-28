La Selección Mexicana presentó el nuevo CAR rumbo a la Copa del Mundo

Hoy se abrió una puerta que pocas veces se muestra: el corazón donde late la preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial. No es solo un lugar de concentración, es una declaración de intenciones. Una apuesta seria por llevar al futbolista mexicano a un nivel de alto rendimiento real.

Gimnasio dentro del CAR I Iliany Aparicio

El nuevo centro de concentración de la selección mayor sorprende desde el primer vistazo. Es un complejo moderno, funcional y pensado al detalle para cubrir cada necesidad del jugador profesional. Aquí no hay improvisación, todo responde a un objetivo claro: competir al más alto nivel.

El inmueble cuenta con 45 habitaciones y 4 suites, diseñadas para brindar máxima comodidad durante las concentraciones. Los espacios buscan que el futbolista se sienta en un entorno controlado, pero también relajado, algo clave en periodos de alta exigencia.

Vestidores del nuevo centro de concentración de la Selección Mexicana I Iliany Aparicio

No todo es entrenamiento físico

También se le da peso al aspecto mental. El centro incluye un área de juegos y entretenimiento, pensada para que los jugadores liberen tensión, convivan y encuentren momentos de desconexión dentro de la rutina.

Otro de los puntos fuertes es el comedor. Amplio, moderno y certificado, cumple con estándares profesionales en nutrición deportiva. Aquí cada alimento está pensado para potenciar el rendimiento y la recuperación de los jugadores.

Área recreativa dentro del nuevo centro de concentración de México I Iliany Aparicio

Este proyecto no se levantó de la noche a la mañana. Fueron dos años de construcción en los que cada detalle fue supervisado, bajo la dirección de Daniel García, gerente de inmobiliaria de la selección, quien encabezó el desarrollo de este espacio.

La inversión también deja claro el tamaño de la apuesta. En total, el complejo requirió 390 millones de pesos, una cifra que refleja el compromiso por dotar a la selección de infraestructura de élite.

Más allá de cumplir con los requisitos de FIFA para ser sede de entrenamiento, este centro marca un antes y un después. Es el nuevo punto de partida para una Selección Mexicana que busca cambiar su historia desde la preparación, desde adentro, desde su propio corazón.