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Futbol

FANKI liberó boleto ‘más accesibles’ a horas de arrancar el México vs Portugal

El Azteca está listo para su reapertura, este sábado ante Portugal
Aldo Martínez
Aldo Martínez 11:59 - 28 marzo 2026
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La boletera presentó más entradas para el duelo de la reinauguración del Estadio Banorte

A solo unas horas de que ruede el balón Trionda por primera vez en la cancha del Estadio Banorte en el choque amistosos entre México y Portugal, la casa de boletos encargada del evento sacó a la venta una nueva cantidad de entradas pese a que todo parecía indicar un lleno total.

Hormiga González en el Estadio Banorte l CAPTURA

¿Abandono a México?

En uno de los eventos más importantes en la historia del futbol mexicano, la afición parece no estar del todo convencida, pues contrario a como sucedía años atrás, aún hay entradas disponibles para acudir al estadio.

Afición de México previo al partido contra Panamá

A través de la plataforma de FANKI, se pudo apreciar que los boletos en diversas zonas del estadio aún están disponibles, pero eso no es todo, pues los boletos también comenzaron a bajar considerablemente su precio. 

CAPTURA DE PANTALLA

Esta situación no pasó solamente en la bolera oficial, pues varios revendedores e incluso fanáticos buscaron desprenderse de las entradas que tenían vendiéndolas a un precio más accesible, todo a raíz de que se confirmó que Cristiano Ronaldo no llegaría a México.

Fiesta pre Mundial 

A menos de cuatro meses desde que arranque la Copa del Mundo 2026 con sede en México, Estados Unidos y Canadá, las acciones y emociones ya comenzaron a moverse en territorio azteca, por lo que él amistosos entre la Selección Mexicana y Portugal fungirá como un ensayo previo al mega evento futbolístico.

Operativo México vs Portugal | SSC

Desde casi nueve horas antes del partido, el Gobierno de la CDMX comenzó a desplegar su protocolo de seguridad en los alrededores del estadio Banorte, esto con el fin de evitar algún tipo de ‘imprevisto’ a la hora en que llegue el público.

Sin duda, la presencia de la afición mexicana y extranjera que visiten el Coloso de Santa Úrsula serán claves para el ensayo final rumbo a la inauguración de la Copa del Mundo el 11 de junio, por lo que si el gobierno ya esperaba gente para el duelo amistoso, ahora con la liberación de boletos esta cifra podría aumentar de manera considerable.

Selección Mexicana en entrenamiento en el Estadio Azteca | IMAGO7
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