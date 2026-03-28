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Futbol

Álvaro Fidalgo regresa al Estadio Banorte: Esta es su historia en el Coloso de Santa Úrsula

Álvaro Fidalgo tras anotar su primer gol en el Grita México 2021 | Imago7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 11:08 - 28 marzo 2026
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El mexicano volverá a pisar la cancha del Coloso de Santa Úrsula después de casi dos años

De ídolo de América a estrella de la Selección Mexicana. Luego de una breve ausencia en México, Álvaro Fidalgo regresa al país que lo acogió y lo volvió parte sí, aunque esta vez no es cualquier retorno pues el originario de Asturias vivirá su primer partido con el cuadro Tricolor ante ni más ni menos que Portugal.

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO7

Reencuentro azulcrema

El último gran ídolo de las Águilas del América regresa al templo sagrado del balompié mexicano, el Estadio Banorte (antes Azteca), casa del equipo de Coapa y recinto que vio las mejores épocas de Fidalgo.

Tras cinco años con América, Álvaro Fidalgo se consolidó como figura para los seguidores azulcremas, llegando con el dorsal ‘22’ de Paul Aguilar y despidiéndose con el mítico ‘8’ de Carlos Reinoso.

Álvaro Fidalgo se despide de la afición de América en el marco del partido contra Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Álvaro Fidalgo se despide de la afición de América en el marco del partido contra Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026 | IMAGO 7

En el Azteca el originario de Asturias logró levantar dos ligas, además de anotar la mayoría de sus 22 goles y 30 asistencias en sus 227 partidos oficial con la camiseta del equipo 16 veces campeón del futbol mexicano.

Fidalgo fue un miembro fundamental en el medio campo del club de Coapa, iniciando su proceso de la mano de Santiago Solari y siendo titular indiscutible con los técnicos que vinieron después (Fernando Ortíz, André Jardine).

Álvaro Fidalgo se ha vuelto vital para el América

El primer partido del ahora mexicano en el Estadio Azteca fue en el Guardianes 2021, donde el América enfrentó al Puebla en la Jornada 5. Pese a que fue la primera vez que el jugador pisó el terreno de juego, este no vio sus primero minutos hasta más adelante.

Fue en la Jornada 8 del Guardianes 2021 donde el asturiano inició su camino dentro del rectángulo de juego del Azteca, siendo el titular en el equipo de Santiago Solari y compartiendo el mediocampo con Pedro Aquino y Richard Sánchez.

Álvaro Fidalgo y el último título que levantó | MEXSPORT
Álvaro Fidalgo y el último título que levantó | MEXSPORT

Pese a que se consolidó como un inamovible durante todo el Guardianes 2021 y ganarse  ala afición del América por su estilo de juego atrevido y su educada manera de manejar la pelota, a Fidalgo le faltaba una cosa, su gol. La primera anotación del asturiano lego hasta un torneo después, en la Jornada 2 del Grita México 2021 el 31 de julio ante Pachuca en nada más y nada menos que en el Estadio Azteca.

Números de Fidalgo con América

En sus cinco años con el América, Fidalgo logró levantar tres títulos de liga (dos en el Estadio Azteca), un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup.

Álvaro Fidalgo presume el Bicampeonato
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