Liga MX Femenil: ¿Dónde y cuándo ver el partido Tijuana vs Chivas?

Pese al parón de la fecha FIFA, la Liga MX Femenil continúa y ahora le toca el turno a Xolos y Chivas, quienes se enfrentarán para la Jornada 14 del Clausura 2026.

Chivas tiene la ventaja en partidos ante xolaje, pues consiguiendo una victoria mejorará su posición en la tabla y se acercaría a consolidar su puesto en la Liguilla.

Chivas vs Rayadas en la Jornada 13 l MEXSPORT

Tijuana generalmente se mantiene fuerte como local, por lo que se espera un duelo reñido entre amabas escuadras que viven momentos futbolísticos muy diferentes.

Chivas está a un paso de consolidar su pase a la Fiesta Grande y Xolos solo busca subir en posiciones para no terminar el torneo en un lugar bajo en la tabla general.

Xolas tras el partido contra Querétaro l IMAGO7

Dominio de Chivas ante Xolos

Chivas contra Rayadas de Monterrey l MEXSPORT

El Rebaño Sagrado tiene un dominio ante el conjunto fronterizo desde el año 2019 con muchos mejores resultados ofensivos y triunfos en favor.

El conjunto de la perrera tiene una cancha de pasto sintético en el Estadio Caliente, el cual es un terrenos que le cuesta trabajo recoger a las Chivas Rayadas por lo que ese puede ser un factor en favor del xolaje.

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