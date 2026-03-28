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Futbol

Liga MX Femenil: ¿Dónde y cuándo ver el partido Tijuana vs Chivas?

Xolos vs Chivas Liga MX Femenil l RÉCORD
Jorge Armando Hernández 07:58 - 28 marzo 2026
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El Rebaño busca escalar posiciones de cara al cierre del Clausura 2026

Pese al parón de la fecha FIFA, la Liga MX Femenil continúa y ahora le toca el turno a Xolos y Chivas, quienes se enfrentarán para la Jornada 14 del Clausura 2026.

Chivas tiene la ventaja en partidos ante xolaje, pues consiguiendo una victoria mejorará su posición en la tabla y se acercaría a consolidar su puesto en la Liguilla.

Chivas vs Rayadas en la Jornada 13 l MEXSPORT

Tijuana generalmente se mantiene fuerte como local, por lo que se espera un duelo reñido entre amabas escuadras que viven momentos futbolísticos muy diferentes.

Chivas está a un paso de consolidar su pase a la Fiesta Grande y Xolos solo busca subir en posiciones para no terminar el torneo en un lugar bajo en la tabla general.

Xolas tras el partido contra Querétaro l IMAGO7

Dominio de Chivas ante Xolos
Chivas contra Rayadas de Monterrey l MEXSPORT

El Rebaño Sagrado tiene un dominio ante el conjunto fronterizo desde el año 2019 con muchos mejores resultados ofensivos y triunfos en favor.

El conjunto de la perrera tiene una cancha de pasto sintético en el Estadio Caliente, el cual es un terrenos que le cuesta trabajo recoger a las Chivas Rayadas por lo que ese puede ser un factor en favor del xolaje.

¿Dónde y cuándo ver el partido? Fecha, Hora y Canal

  • Lugar: Estadio Caliente

  • Fecha: 29 de marzo de 2026

  • Horario: 19:06 (tiempo del centro de México)

  • Canal: FOX ONE, FOX + y Tubi

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