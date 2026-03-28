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Liga MX Femenil: ¿Dónde y cuándo ver el partido Tijuana vs Chivas?
Pese al parón de la fecha FIFA, la Liga MX Femenil continúa y ahora le toca el turno a Xolos y Chivas, quienes se enfrentarán para la Jornada 14 del Clausura 2026.
Chivas tiene la ventaja en partidos ante xolaje, pues consiguiendo una victoria mejorará su posición en la tabla y se acercaría a consolidar su puesto en la Liguilla.
Tijuana generalmente se mantiene fuerte como local, por lo que se espera un duelo reñido entre amabas escuadras que viven momentos futbolísticos muy diferentes.
Chivas está a un paso de consolidar su pase a la Fiesta Grande y Xolos solo busca subir en posiciones para no terminar el torneo en un lugar bajo en la tabla general.
Dominio de Chivas ante Xolos
El Rebaño Sagrado tiene un dominio ante el conjunto fronterizo desde el año 2019 con muchos mejores resultados ofensivos y triunfos en favor.
El conjunto de la perrera tiene una cancha de pasto sintético en el Estadio Caliente, el cual es un terrenos que le cuesta trabajo recoger a las Chivas Rayadas por lo que ese puede ser un factor en favor del xolaje.
¿Dónde y cuándo ver el partido? Fecha, Hora y Canal
Lugar: Estadio Caliente
Fecha: 29 de marzo de 2026
Horario: 19:06 (tiempo del centro de México)
Canal: FOX ONE, FOX + y Tubi