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Futbol

Así quedó la tabla general de Liga MX Femenil tras la Jornada 13 del Clausura 2026

Marcela Restrepo se enfrenta a Jasmine Casarez en el partido entre Rayadas de Monterrey y Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Marcela Restrepo se enfrenta a Jasmine Casarez en el partido entre Rayadas de Monterrey y Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 22:45 - 23 marzo 2026
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Faltan cuatro fechas para que concluya el torneo femenino y el panorama de la Liguilla empieza a definirse

Con la goleada 4-0 de León ante Atlas en el Estadio Nou Camp llegó a su fin la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Tras esta fecha, la Liguilla empieza a tomar forma, ya que faltan solo cuatro fechas por disputarse en el actual certamen femenino.

De momento, cinco equipos ya no tienen oportunidad matemática de clasificar a la Fiesta Grande, incluidas las Rojinegras tras su descalabro de este lunes. Mientras que en la parte alta, aunque solo un equipo tiene asegurado su lugar en Fase Final, la pelea por la mejor posición en la tabla se mantiene encendida.

¿Qué equipos están clasificados en el Clausura 2026?

Por ahora, matemáticamente Rayadas de Monterrey tiene boleto a la Fase Final del certamen. Aunque FC Juárez -que tiene un partido pendiente- todavía puede superar los 33 puntos de las regias, los cruces entre clubes involucrados en la lucha por un boleto a Liguilla favorecerán a la Pandilla.

Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Por ejemplo, a Chivas le falta enfrentarse a Juárez, Tijuana, Tigres y Toluca, mientras que las Diablas Rojas todavía deben jugar ante Cruz Azul además del Rebaño. En cuanto a la Máquina, Pumas es uno de sus partidos pendientes que será más complicado; por lo que alguno de estos equipos quedará fuera de Fase Final.

De momento, detrás de Rayadas, Pachuca, Tigres y América son los equipos que ya llegaron a la barrera de 30 puntos y que con la combinación necesaria de resultados en las próximas jornadas asegurarán su boleto a Cuartos de Final. Toluca, Chivas, Cruz Azul y Tijuana, por otra parte, completan actualmente el Top 8.

Jugadoras de Pachuca en celebración durante un partido del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de Pachuca en celebración durante un partido del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Así marcha la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Con cuatro compromisos por disputarse, Atlas (8 pts), Puebla (6 pts), Santos (5 pts), Necaxa (4 pts) y Gallos Femenil (un punto), son los equipos que matemáticamente ya están eliminados. Mientras que Atlético San Luis, aunque puede llegar a 21 puntos, los cruces de otros clubes no les favorecerán.

Por su parte, además de las Bravas de Juárez en el noveno puesto, Mazatlán, Pumas y León mantienen una pequeña esperanza de clasificar. En el caso de las Cañoneras, están a tres puntos del octavo lugar, por lo que un par de buenos resultados podrían llevarlas a la primera Liguilla de su historia.

Jugadoras de América en celebración en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de América en celebración en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

La actividad del Clausura 2026 continuará el próximo miércoles 25 de marzo, cuando empiece la Jornada 14 del certamen. El partido entre Tigres y América se lleva los reflectores en esta fecha, además que será con dicho compromiso en el Estadio Universitario que de inicio la jornada.

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