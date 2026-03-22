Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

América Femenil golea a Puebla y se mantiene en la lucha por el liderato

América Femenil vs Puebla | Liga MX
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:22 - 22 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las Águilas recuperan la tercera posición de la tabla y acechan el liderato de Rayadas

América Femenil reafirmó su jerarquía en la Liga MX Femenil tras imponerse con autoridad 0-3 ante el Puebla en calidad de visitante. En el marco de la jornada 13 del Clausura 2026, el conjunto dirigido por el estratega español Ángel Villacampa no tuvo mayores dificultades para descifrar el planteamiento de la escuadra enfranjada y sumar tres puntos fundamentales que las mantienen en la parte alta de la clasificación general.

Apenas al minuto 2 del encuentro, las Águilas dieron el primer golpe de autoridad. Tras un cobro de tiro de esquina por la punta derecha, la defensora Isadora Haas aprovechó las facilidades de la zaga poblana para conectar un frentazo que, tras un rebote defensivo, le permitió quedar de frente al marco y vencer la resistencia local. Esta anotación temprana condicionó el desarrollo del juego, obligando al Puebla a adelantar líneas sin éxito frente a un bloque azulcrema ordenado.

América vs Puebla, Liga MX Femenil | IMAGO7

La superioridad futbolística del América se consolidó antes de finalizar la primera mitad a través de la contundencia de Geyse Da Silva Ferreira. La delantera brasileña fue la encargada de firmar el segundo y tercer tanto del compromiso, culminando jugadas colectivas que evidenciaron la diferencia de ritmo entre ambos planteles. Con el 0-2 al descanso y un control absoluto de las acciones, el trámite del segundo tiempo ofreció pocas aproximaciones de peligro, permitiendo a las de Coapa gestionar sus esfuerzos hasta el silbatazo final.

Con este resultado, el América Femenil alcanza las 30 unidades en el certamen, producto de 9 victorias, 3 empates y apenas un descalabro, situándose momentáneamente en la cuarta posición de la tabla. El triunfo en el Estadio Cuauhtémoc sirve como un bálsamo de confianza para un equipo que busca su mejor versión de cara a la fase final del torneo.

América vs Puebla, Liga MX Femenil | IMAGO7

Con esta victoria las Águilas recuperan la tercera posición de la tabla, solamente por debajo de Rayadas y Pachuca, pero con cuatros jornadas por disputar, América tiene aún posibilidad de pelear por el liderato.

Por su parte La Franja Femenil se queda solamente con 6 puntos cosechados en todo el torneo y son uno de los cuatro equipos que oficialmente están eliminadas de la competencia.

Últimos videos
Lo Último
18:22 Campeón del Mundo con Francia quiere a Nueva Caledonia en el Mundial 2026
18:18 Roma sigue en la pelea por la Champions: vence al Lecce en la Serie A con gol de Robinio Vaz
17:57 Mhoni Vidente horóscopos del 23 al 27 de marzo qué le espera a cada signo
17:50 ¡México Sub-17 Femenil vuela al Mundial con paso perfecto!
17:47 ¡Una millonada! Miguel Herrera revela el contrato privilegiado que tuvo en Tijuana
17:40 Hoy No Circula 23 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
17:35 Boxeadora Isis Sio, de 19 años, en coma inducido tras brutal nocaut en California
17:15 Minnesota United de James Rodríguez suma un nuevo partido sin ganar
17:12 César Montes lanza mensaje tras gol con Lokomotiv: "gracias por el apoyo"
17:07 Matías Almeyda deja al Sevilla, indican reportes desde España
Tendencia
1
Contra VIDEO: pelea en concierto de Grupo Firme en Honduras
2
Futbol Botafogo anunció el despido de Martín Anselmi como DT del club: 'No vimos el progreso'
3
Contra Tinacos gratis en Edomex 2026: requisitos y cómo acceder al apoyo por escasez de agua
4
Futbol César Montes reaparece en el Lokomotiv con gol incluido
5
Futbol ¡Llegó tarde! Arbeloa deja en el banquillo a Trent-Alexander en el Derbi Madrileño por impuntualidad
6
Empelotados Prensa regia se enfrasca con 'El Chuyón' tras victoria de Chivas
Te recomendamos
Campeón del Mundo con Francia quiere a Nueva Caledonia en el Mundial 2026
Futbol
22/03/2026
Campeón del Mundo con Francia quiere a Nueva Caledonia en el Mundial 2026
Roma sigue en la pelea por la Champions: vence al Lecce en la Serie A con gol de Robinio Vaz
Futbol
22/03/2026
Roma sigue en la pelea por la Champions: vence al Lecce en la Serie A con gol de Robinio Vaz
Mhoni Vidente horóscopos del 23 al 27 de marzo qué le espera a cada signo
Contra
22/03/2026
Mhoni Vidente horóscopos del 23 al 27 de marzo qué le espera a cada signo
¡México Sub-17 Femenil vuela al Mundial con paso perfecto!
Futbol
22/03/2026
¡México Sub-17 Femenil vuela al Mundial con paso perfecto!
¡Una millonada! Miguel Herrera revela el contrato privilegiado que tuvo en Tijuana
Futbol
22/03/2026
¡Una millonada! Miguel Herrera revela el contrato privilegiado que tuvo en Tijuana
Hoy No Circula 23 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
Contra
22/03/2026
Hoy No Circula 23 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular