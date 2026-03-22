América Femenil golea a Puebla y se mantiene en la lucha por el liderato

América Femenil reafirmó su jerarquía en la Liga MX Femenil tras imponerse con autoridad 0-3 ante el Puebla en calidad de visitante. En el marco de la jornada 13 del Clausura 2026, el conjunto dirigido por el estratega español Ángel Villacampa no tuvo mayores dificultades para descifrar el planteamiento de la escuadra enfranjada y sumar tres puntos fundamentales que las mantienen en la parte alta de la clasificación general.

Apenas al minuto 2 del encuentro, las Águilas dieron el primer golpe de autoridad. Tras un cobro de tiro de esquina por la punta derecha, la defensora Isadora Haas aprovechó las facilidades de la zaga poblana para conectar un frentazo que, tras un rebote defensivo, le permitió quedar de frente al marco y vencer la resistencia local. Esta anotación temprana condicionó el desarrollo del juego, obligando al Puebla a adelantar líneas sin éxito frente a un bloque azulcrema ordenado.

América vs Puebla, Liga MX Femenil | IMAGO7

La superioridad futbolística del América se consolidó antes de finalizar la primera mitad a través de la contundencia de Geyse Da Silva Ferreira. La delantera brasileña fue la encargada de firmar el segundo y tercer tanto del compromiso, culminando jugadas colectivas que evidenciaron la diferencia de ritmo entre ambos planteles. Con el 0-2 al descanso y un control absoluto de las acciones, el trámite del segundo tiempo ofreció pocas aproximaciones de peligro, permitiendo a las de Coapa gestionar sus esfuerzos hasta el silbatazo final.

Con este resultado, el América Femenil alcanza las 30 unidades en el certamen, producto de 9 victorias, 3 empates y apenas un descalabro, situándose momentáneamente en la cuarta posición de la tabla. El triunfo en el Estadio Cuauhtémoc sirve como un bálsamo de confianza para un equipo que busca su mejor versión de cara a la fase final del torneo.

América vs Puebla, Liga MX Femenil | IMAGO7

Con esta victoria las Águilas recuperan la tercera posición de la tabla, solamente por debajo de Rayadas y Pachuca, pero con cuatros jornadas por disputar, América tiene aún posibilidad de pelear por el liderato.