¡De terror! Chinwendu Ihezuo sufrió grave lesión en victoria de Pachuca contra Pumas

Pachuca busca su segundo título de Liga MX Femenil y en el Clausura 2026 mantiene el paso firme de cara a la Liguilla. Sin embargo, todo apunta a que tendrá una sensible baja en las últimas jornadas de la Fase Regular y para la Liguilla, luego de la escalofriante lesión que sufrió Chinwendu Ihezuo en el partido de este domingo contra Pumas.

En su visita al Estadio Olímpico Universitario, las Diosas del Viento lograron una sufrida victoria contra las universitarias, que se alejan cada vez más de zona de clasificación. Sin embargo, fue un triunfo agridulce por la baja de la nigeriana, a quien trasladaron de urgencia a un hospital de la Ciudad de México tras un choque con la portera Wendy Toledo.

Chinwendu Ihezuo en disputa del balón con Wendy Toledo | IMAGO 7

Así fue la lesión de Chinwendu Ihezuo

Fue en la compensación del primer tiempo que la atacante nigeriana, en el afán de alcanzar un centro bombeado, se estrelló con la guardameta de Pumas. Wendy contactó el balón primero, pero al momento de salir, su rodilla trabó accidentalmente el tobillo de Ihezuo, quien de inmediato cayó al céspede con gestos de mucho dolor.

Las jugadoras de ambos equipos no tardaron en darse cuenta de la gravedad de la lesión y pidieron el ingreso de las asistencias, que retiraron a la delantera africana en el carrito para trasladarla al hospital. De momento el club no ha confirmado la gravedad de la lesión, por lo visto en las imágenes, parece que se trata de una fractura de tobillo.

Chinwendu Ihezuo sufrió una terrible lesión en el tobillo en el juego de Pachuca ante Pumas | IMAGO 7

No obstante, el técnico Óscar Torres prefirió no hacer un diagnóstico precipitado. "De Chiwi, no sabemos todavía, se la llevaron al hospital, vamos a esperar al estudio que le hagan. Realmente no sabemos todavía qué fue lo que pasó; esperamos y no sea algo grave, pero bueno, esperaremos y lo haremos saber".

Chinwendu llegó a la Liga MX Femenil en el Clausura 2023 con Rayadas de Monterrey, pero un año más tarde, para el Clausura 2024, se sumó a Pachuca. Desde entonces se ha consolidado como una de las figuras ofensivas, aunque en el actual torneo solo había marcado dos goles en 12 compromisos disputados.

Pachuca se afianza rumbo a Liguilla

Más allá de la desafortunada lesión de Ihezuo, las Tuzas sumaron su noveno juego sin derrota al imponerse 1-2 en CU. Abril Fragoso abrió el marcador apenas a los siete minutos de partido, pero Angelina Hix hizo el empate al 42'. Ya en la segunda mitad, al 66', Aline Gomes recuperó la ventaja y le dio el triunfo a las hidalguenses.

Chinwendu Ihezuo fue retirada en el carrito de asistencias en el partido de Pachuca ante Pumas | IMAGO 7