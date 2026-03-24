Tigres vs América: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

Partido con tintes de Liguilla. La Fase Regular del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil está por concluir y, con cuatro fechas por jugarse, cada punto se vuelve clave para definir los clasificados a Cuartos de Final. En ese contexto, la Jornada 14 comenzará con un juego que probablemente se repetirá en la Fiesta Grande: el de Tigres ante América.

Los dos más recientes finalistas de la categoría han tenido un torneo de altas y bajas, a pesar de lo cual se encuentra en el Top 4 de la tabla general y están virtualmente clasificados a la Fase Final. No obstante, este encuentro será clave no solo porque puede ser la diferencia entre ser local o visitante en Liguilla, sino por un tema de orgullo entre dos equipos que han forjado una importante rivalidad.

Diana Ordoñez y Kimberly Rodríguez durante el partido de vuelta de la Final ente Tigres y América en la Liga MX Femenil | IMAGO 7

¿Revancha para América o se alarga la racha de Tigres?

Será la primera vez que los dos equipos se vean después de la Final del Apertura 2025. En aquella ocasión, las Amazonas remontaron en la ida y empataron 3-3 en el Estadio Ciudad de los Deportes; tras ello, lograron su séptimo título de Liga MX Femenil gracias al triunfo 1-0 en el Estadio Universitario, con un solitario gol de Diana Ordóñez. Para las Águilas, fue su quinta Final perdida bajo el mando de Ángel Villacampa.

Con esos dos compromisos de la Final, el equipo de la UANL llegó a juegos al hilo sin perder frente al de Coapa en la Liga MX Femenil y puso fin a la racha de cinco partidos sin vencer a las azulcremas. Ahora, Tigres tratará de extender su propia racha y sumar tres puntos clave que le permitan acercarse al liderato de la clasificación, mismo que por ahora está en manos de Rayadas de Monterrey.

Jugadoras de Tigres en celebración del título del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

En cuanto a América, sus visitas al 'Volcán' no han tendido desenlaces por completo negativos, con tres victorias y dos empates en sus diez últimas visitas, tanto en Fase Regular como en Liguilla. Su último triunfo en Nuevo León fue en la Jornada 14 del Apertura 2024, cuando se impuso 0-1 con gol de Kimberly Rodríguez; tras eso empató 2-2 en las Semifinales del mismo torneo y perdió en la ya mencionada Final del semestre pasado.

¿Cómo llegan América y Tigres a la Jornada 14?

Más allá de su historial en común, en el actual Clausura 2026 los dos equipos han tenido un rendimiento muy parejo. Con nueve victorias, tres empates y una derrota, ambos están empatados con Pachuca en 30 puntos. No obstante, las Tuzas tienen una diferencia de +31 goles que las tiene como sublíderes, mientras que Amazonas y Águilas tienen +24, ambas con 34 goles anotados y diez recibidos.

Nancy Antonio y Jimena López se enfrentan en el juego entre Tigres y América en la Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

En su último compromiso, en la Jornada 13, los dos clubes se quedaron con los tres puntos como visitantes con victorias 0-3 ante Puebla, en el caso de América, y 0-2 frente a Atlético San Luis, en el de Tigres. Ahora, se enfrentarán por un triunfo que les permitirá superar al conjunto hidalguense, que se mide ante Rayadas en la Jornada 14, en otro juego con tintes de Liguilla.

¿Dónde y a qué hora ver el Tigres vs América Femenil?