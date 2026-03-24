Monterrey rompe su propio récord en el Clausura 2026

Realidades opuestas se viven en el Barrial. Mientras que el equipo varonil está, por ahora, fuera de zona de Liguilla y la directiva decidió cesar a Doménec Torrent, en la rama femenil Rayadas de Monterrey avanza con paso perfecto bajo la dirección técnica de Amandine Miquel. Y la estratega francesa llegó para este torneo a la Liga MX Femenil y por ahora permite a su equipo soñar con el título.

Con el empate sin goles ante Chivas, en la Jornada 13 del Clausura 2026, el equipo regio llegó a 13 partidos sin derrota y rompió el récord del mejor arranque invicto en la historia de la institución. Hasta ahora, el mejor inicio de Rayadas había sido en el Clausura 2023, cuando lograron nueve triunfos y tres empates con Eva Espejo como estratega.

Jugadoras de Rayadas en celebración en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

En aquel torneo la racha finalizó en la Jornada 13, cuando Monterrey cayó 2-0 en su visita a Toluca. Pese a ello, el equipo regio clasificó a la Liguilla como líder de la tabla general con 39 puntos, producto de 12 triunfos, tres empates y dos derrotas, pero en la Fiesta Grande no pudo hacer valer su superioridad y quedó eliminado en Semifinales ante Pachuca, que se impuso 1-0 en el marcador global.

Ahora, Amandine Miquel tratará de que la historia no se repita y buscará el quinto título del equipo en la Liga MX Femenil. Por ahora, la estratega francesa ya dejó huella, tanto en lo colectivo como en lo individual, pues en la Jornada 12 del actual torneo empató el récord que impuso Héctor 'Tito' Becerra en el Clausura 2018, con diez triunfos en los primeros 12 partidos.

Amandine Miquel, directora técnica de Rayadas de Monterrey, en el partido contra Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO 7

Dos equipos han terminado la Fase Regular sin derrota

En casi nueve años de existencia, solo dos clubes han llegado a Liguilla invictos. El primero en hacerlo fue Tigres, que en el Apertura 2018 clasificó con 12 victorias y cuatro derrotas, aunque eventualmente perdió la Final ante América. Las Amazonas repitieron la hazaña en el Apertura 2021 y Clausura 2022, con 15 victorias y dos empates, y con 11 triunfos y seis empates, respectivamente.

No obstante, en ninguno de esos dos torneos Tigres logró el campeonato, pues en el de 2021 perdieron en penales la Final contra Rayadas, mientras que en el segundo quedaron fuera en Semifinales ante Chivas. El Rebaño es el otro equipo que ha terminado una Fase Regular de forma invicta y, a diferencia del equipo de Nuevo León, sí supo capitalizarlo con el campeonato tras superar 4-3 en el global a Pachuca.

¿Cuándo es el próximo partido de Rayadas en el Clausura 2026?

Cuatro jornadas separan a la Pandilla del objetivo de convertirse en el tercer equipo en la historia de la Liga MX Femenil que termina la Fase Regular de forma invicta. Sin embargo, no será una labor sencilla pues entre los partidos pendientes que tiene se encuentran rivales como Pachuca y Tigres, a quienes enfrentará en la Jornada 14 y 17, respectivamente.

Lucía García en festejo de gol con Rayadas de Monterrey en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7