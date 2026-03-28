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Exjugador de América revela el DT que lo borró por "irreverente"; se retiró a los 30 años
El exdefensa azulcrema, Alvin Mendoza, rompió el silencio sobre el declive de su carrera profesional y señaló directamente a un responsable de su salida del Club América: el técnico argentino Ramón "Pelado" Díaz.
Durante una entrevista para el podcast La Vaca VAR, el canterano americanista detalló cómo su personalidad fuera de las canchas terminó pesando más que su rendimiento deportivo.
PELADO DÍAZ BORRÓ A ALVIN MENDOZA
Mendoza, quien formó parte de la plantilla campeona en 2005, explicó que su actitud bromista y la confianza con figuras de peso en el vestidor, como Cuauhtémoc Blanco y Germán Villa, no fueron del agrado del estratega sudamericano.
A pesar de ser un jugador identificado con los colores de la institución, Alvin relató que la relación con Díaz se fracturó debido a su autenticidad. El futbolista calificó su comportamiento como "irreverente" mas no negativo, algo que el técnico no estuvo dispuesto a tolerar.
"Había entrenadores a los que no les gustaba eso y con uno en particular, Pelado (Díaz), fue directa la confrontación", sentenció Mendoza.
El exjugador lamentó que los criterios para marginarlo del primer equipo no fueran futbolísticos.
"Me empezaron a hacer a un lado: 'este es irreverente, este no hace caso'. Hazme a un lado por ser mal jugador, pero no por echar desmadre", recordó con frustración sobre aquel proceso.
La gestión de Ramón Díaz en el Nido es recordada por la afición como una de las más oscuras en la era reciente del club debido a los malos resultados, lo que derivó en su destitución pocos meses después de la salida de Mendoza.
Sin embargo, para el defensor mexicano, el daño ya estaba hecho. Tras abandonar el América, Alvin Mendoza no logró recuperar la regularidad ni consolidar su carrera en el máximo circuito. Tuvo breves pasos por equipos como Atlante y Querétaro, e incluso probó suerte en el fútbol de Guatemala con el Coatepeque. Finalmente, se retiró de las canchas en 2014, con apenas 30 años de edad, marcando el cierre prematuro de una trayectoria que prometía mucho más tras sus inicios en Coapa.