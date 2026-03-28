Exjugador de América revela el DT que lo borró por "irreverente"; se retiró a los 30 años

El exdefensa azulcrema, Alvin Mendoza, rompió el silencio sobre el declive de su carrera profesional y señaló directamente a un responsable de su salida del Club América: el técnico argentino Ramón "Pelado" Díaz.

Alvin Mendoza, exjugador de América | MEXSPORT

Durante una entrevista para el podcast La Vaca VAR, el canterano americanista detalló cómo su personalidad fuera de las canchas terminó pesando más que su rendimiento deportivo.

PELADO DÍAZ BORRÓ A ALVIN MENDOZA

Mendoza, quien formó parte de la plantilla campeona en 2005, explicó que su actitud bromista y la confianza con figuras de peso en el vestidor, como Cuauhtémoc Blanco y Germán Villa, no fueron del agrado del estratega sudamericano.

A pesar de ser un jugador identificado con los colores de la institución, Alvin relató que la relación con Díaz se fracturó debido a su autenticidad. El futbolista calificó su comportamiento como "irreverente" mas no negativo, algo que el técnico no estuvo dispuesto a tolerar.

"Había entrenadores a los que no les gustaba eso y con uno en particular, Pelado (Díaz), fue directa la confrontación", sentenció Mendoza.

Ramón Pelado Díaz en Coapa | MEXSPORT

El exjugador lamentó que los criterios para marginarlo del primer equipo no fueran futbolísticos.

"Me empezaron a hacer a un lado: 'este es irreverente, este no hace caso'. Hazme a un lado por ser mal jugador, pero no por echar desmadre", recordó con frustración sobre aquel proceso.

La gestión de Ramón Díaz en el Nido es recordada por la afición como una de las más oscuras en la era reciente del club debido a los malos resultados, lo que derivó en su destitución pocos meses después de la salida de Mendoza.

Alvin Mendoza fue campeón con América | MEXSPORT