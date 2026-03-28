Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¡Ese angelito es Cupido! Exfutbolista del América estrena faceta y da consejos para ligar

Exjugadores el América en el Clásico de Leyendas l MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 07:23 - 28 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Ángel Reyna, exjugador de las Águilas, Necaxa, Chivas y Rayados, entre otros equipos, dio de qué hablar en redes sociales

La vida de un futbolista se puede transformar de muchas maneras, hay quienes deciden entrar a la dirección técnica, algunos se comienzan a formar en la parte deportiva directiva y otros se vuelven comentaristas deportivos. Sin embargo, Ángel Reyna rompió el esquema y sorprendió al mundo del futbol.

La trayectoria de Ángel Reyna

Durante su etapa como futbolista, Reyna jugó en América, equipo con el cual consiguió el campeonato de goleo en el Clausura 2011 con un total de 13 anotaciones, Necaxa, Chivas, Monterrey, Veracruz y Celaya.

Jugadores del América durante el Clásico de Leyendas 2023 l MEXSPORT

En toda su carrera futbolística, sumó 59 goles y fue considerado en varios procesos de la Selección Mexicana, aunque no pudo disputar alguna Copa del Mundo.

Ángel Reyna en un duelo de leyendas l MEXSPORT

Un hombre polémico

Con todo y su gran talento futbolístico, Ángel Reyna no estuvo exento de polémicas, ya que sus desaires constantes con la prensa, críticas fuertes a su equipo cuando perdía y constantes broncas extra cancha con otros jugadores terminaron por ensuciar su carrera.

Sus enfrentamientos y conductas terminaron por darle el apodo de 'El Pleititos', sobrenombre que persiste hasta hoy.

Ángel Reyna en un partido contra América l MEXSPORT

Ahora da consejos de ligue

Ángel Reyna participa en la Kings League Americas dirigiendo al club Raniza FC, aunque actualmente está suspendido por conducta antideportiva e inapropiada tras insultar a un árbitro.

Pero lo que realmente sorprendió fue que el exjugador ahora tiene un podcast donde da consejos de como ligar o cortejar a una persona con piropos cristianos. Aquí el video.

Últimos videos
Lo Último
10:44 Corea del Sur, rival de México en el Mundial, es goleada por Costa de Marfil
10:10 Selección de Portugal llegó a CDMX en medio de operativo policial y algunos seguidores
09:38 Red Bull busca 'paz' tras el enfrentamiento de Verstappen con un periodista en Japón
09:25 Max Verstappen vuelve a 'amenazar' con irse de la Fórmula 1
09:21 AC Milan presume a Santiago Giménez tras su ausencia en la convocatoria del Tri
08:46 Exjugador de América revela el DT que lo borró por "irreverente"; se retiró a los 30 años
08:42 Un exfutbolista colombiano le quiso "meter un tiro" a Camilo Vargas
08:21 ¿México vs Portugal en la Final del Mundial? La predicción de Los Simpson que emociona a todos
07:58 Liga MX Femenil: ¿Dónde y cuándo ver el partido Tijuana vs Chivas?
07:49 ¿Próximo DT del Tri? Miguel Layún lanza su XI ideal para el regreso de la Selección al Estadio Azteca
Tendencia
1
Futbol Roberto Martínez, DT de Portugal, revela que estuvo cerca de ser entrenador de México
2
Futbol Prensa portuguesa analiza a México: respeto por su historia, pero dudas sobre su nivel rumbo al Mundial 2026
3
Futbol Efraín Juárez se reunió con el DT de Portugal, Roberto Martínez; ¿fue por refuerzos para Pumas?
4
Empelotados Chaco Giménez destroza al Tala Rangel: "Arquerito"
5
Futbol Bruno Fernandes espera que Raúl Jiménez tenga una mala noche ante Portugal
6
Futbol Esta es la posible alineación del Vasco Aguirre para el México vs Portugal
Te recomendamos
Corea del Sur, rival de México en el Mundial, es goleada por Costa de Marfil
Futbol Internacional
28/03/2026
Corea del Sur, rival de México en el Mundial, es goleada por Costa de Marfil
Selección de Portugal llegó a CDMX en medio de operativo policial y algunos seguidores
Futbol
28/03/2026
Selección de Portugal llegó a CDMX en medio de operativo policial y algunos seguidores
Verstappen habla con los medios en el GP de Japón | AP
Fórmula 1
28/03/2026
Red Bull busca 'paz' tras el enfrentamiento de Verstappen con un periodista en Japón
Max Verstappen vuelve a 'amenazar' con irse de la Fórmula 1
Fórmula 1
28/03/2026
Max Verstappen vuelve a 'amenazar' con irse de la Fórmula 1
AC Milan presume a Santiago Giménez tras su ausencia en la convocatoria del Tri
Futbol Internacional
28/03/2026
AC Milan presume a Santiago Giménez tras su ausencia en la convocatoria del Tri
Exjugador de América revela el DT que lo borró por "irreverente"; se retiró a los 30 años
Futbol Nacional
28/03/2026
Exjugador de América revela el DT que lo borró por "irreverente"; se retiró a los 30 años