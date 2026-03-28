¡Ese angelito es Cupido! Exfutbolista del América estrena faceta y da consejos para ligar

La vida de un futbolista se puede transformar de muchas maneras, hay quienes deciden entrar a la dirección técnica, algunos se comienzan a formar en la parte deportiva directiva y otros se vuelven comentaristas deportivos. Sin embargo, Ángel Reyna rompió el esquema y sorprendió al mundo del futbol.

La trayectoria de Ángel Reyna

Durante su etapa como futbolista, Reyna jugó en América, equipo con el cual consiguió el campeonato de goleo en el Clausura 2011 con un total de 13 anotaciones, Necaxa, Chivas, Monterrey, Veracruz y Celaya.

Jugadores del América durante el Clásico de Leyendas 2023 l MEXSPORT

En toda su carrera futbolística, sumó 59 goles y fue considerado en varios procesos de la Selección Mexicana, aunque no pudo disputar alguna Copa del Mundo.

Ángel Reyna en un duelo de leyendas l MEXSPORT

Un hombre polémico

Con todo y su gran talento futbolístico, Ángel Reyna no estuvo exento de polémicas, ya que sus desaires constantes con la prensa, críticas fuertes a su equipo cuando perdía y constantes broncas extra cancha con otros jugadores terminaron por ensuciar su carrera.

Sus enfrentamientos y conductas terminaron por darle el apodo de 'El Pleititos', sobrenombre que persiste hasta hoy.

Ángel Reyna en un partido contra América l MEXSPORT

Ahora da consejos de ligue

Ángel Reyna participa en la Kings League Americas dirigiendo al club Raniza FC, aunque actualmente está suspendido por conducta antideportiva e inapropiada tras insultar a un árbitro.