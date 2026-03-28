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¡Ese angelito es Cupido! Exfutbolista del América estrena faceta y da consejos para ligar
La vida de un futbolista se puede transformar de muchas maneras, hay quienes deciden entrar a la dirección técnica, algunos se comienzan a formar en la parte deportiva directiva y otros se vuelven comentaristas deportivos. Sin embargo, Ángel Reyna rompió el esquema y sorprendió al mundo del futbol.
La trayectoria de Ángel Reyna
Durante su etapa como futbolista, Reyna jugó en América, equipo con el cual consiguió el campeonato de goleo en el Clausura 2011 con un total de 13 anotaciones, Necaxa, Chivas, Monterrey, Veracruz y Celaya.
En toda su carrera futbolística, sumó 59 goles y fue considerado en varios procesos de la Selección Mexicana, aunque no pudo disputar alguna Copa del Mundo.
Un hombre polémico
Con todo y su gran talento futbolístico, Ángel Reyna no estuvo exento de polémicas, ya que sus desaires constantes con la prensa, críticas fuertes a su equipo cuando perdía y constantes broncas extra cancha con otros jugadores terminaron por ensuciar su carrera.
Sus enfrentamientos y conductas terminaron por darle el apodo de 'El Pleititos', sobrenombre que persiste hasta hoy.
Ahora da consejos de ligue
Ángel Reyna participa en la Kings League Americas dirigiendo al club Raniza FC, aunque actualmente está suspendido por conducta antideportiva e inapropiada tras insultar a un árbitro.
Pero lo que realmente sorprendió fue que el exjugador ahora tiene un podcast donde da consejos de como ligar o cortejar a una persona con piropos cristianos. Aquí el video.
March 27, 2026