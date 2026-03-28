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Futbol

Barra brava del América se apodera del Estadio Banorte con mantas previo al México vs Portugal

El Ritual del KAOZ, barra del América, estuvo en las inmediaciones del Estadio Azteca, como apoyo a la Selección Mexicana
Ramiro Pérez Vásquez 19:32 - 27 marzo 2026
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El Ritual del Kaoz Santa Úrsula se hizo presente en los alrededores del recinto

Las cámaras de RÉCORD pudieron grabar la escenificación de una de las barras del CF América en las afueras del Estadio Banorte con mantas entre las que destacaba con un mensaje “Santa Úrsula Coapa” y rápidamente levantaron revuelo.

Sin embargo, de acuerdo al reporte esta escena fue debido en apoyo a la Selección Mexicana quien se enfrentará a Portugal. También se puede rescatar en la que un elemento de la porra de ‘El Ritual del Kaoz’ Santa Úrsula posa de frente al estadio con una chaleco que resalta “La que manda en 2 países”.

Panorámica de los alrededores del Estadio Banorte.

Cabe mencionar que, con la información oficial, no se permitirá el ingreso de diversos artículos que puedan representar un riesgo o afectar la experiencia dentro del estadio para el duelo de la Selección Mexicana, aunque las mantas no están dentro de la prohibición.

Ritual del Kaoz l CAPTURA

Entre los principales objetos prohibidos destacan:Alimentos y bebidas externas; incluyendo bebidas alcohólicas ajenas al estadio. Armas, objetos punzocortantes o explosivos; incluyendo bengalas y pirotecnia, esto revisado durante el ingreso. 

¿Qué debes saber del México vs Portugal? 

México vs Portugal tendrá un carácter histórico, ya que será la primera ocasión en que Portugal dispute un partido en territorio mexicano. La visita del combinado europeo añade un ingrediente especial a un enfrentamiento que es de preparación para el Mundial 2026.

Los dirigidos por Roberto Martínez llegan con un plantel de alto nivel encabezado por figuras como Bruno Fernandes, Vitinha y Joao Félix, pese a la baja de Cristiano Ronaldo, este duelo será uno de los más exigentes en los últimos años para el Tri.

Entrenamiento de la Selección Mexicana previo al duelo amistosos contra Portugal | IMAGO7

Posible debut de Fidalgo con el Tri

Álvaro Fidalgo es uno de los jugadores que más expectación levanta  con la Selección Nacional. Su posible aparición suma un atractivo adicional ya que de acuerdo a reportes el naturalizado mexicano podría iniciar el cotejo en el once inicial.

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana, junto a Alexis Vega | IMAGO7

Erik Lira y Charly Rodríguez se perfilan como piezas clave en la recuperación y distribución del balón. Sin embargo, la gran sorpresa sería el posible debut de Álvaro Fidalgo con la camiseta del Tricolor. El mediocampista podría tener sus primeros minutos como seleccionado nacional.

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