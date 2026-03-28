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Futbol

Piojo Herrera revela tensiones entre Diego Ramírez y Santiago Baños

Miguel Herrera, Santiago Baños y Diego Ramírez con la Selección Mexicana en 2015 | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 23:17 - 27 marzo 2026
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En el podcast La Perrada, el ahora analista de TUDN comentó las diferencias que hubo en Selección y en América

La salida de Diego Ramírez de la dirección deportiva del América generó un fuerte impacto en el entorno del club y en el futbol mexicano. En medio de versiones que apuntaban a conflictos con el cuerpo técnico, Miguel Herrera ofreció una nueva perspectiva que cambia el foco del problema.

Durante su participación en el podcast La Perrada, el exentrenador de las Águilas reveló que las tensiones dentro del club no eran recientes ni estaban directamente relacionadas con lo futbolístico, sino con diferencias internas en la forma de trabajo.

Según Herrera, los conflictos entre Diego Ramírez y Santiago Baños venían de tiempo atrás, incluso desde procesos anteriores con la Selección Mexicana. Esto pone en contexto una relación desgastada que habría influido en la decisión final.

André Jardine y Diego Ramírez durante la Final de Clausura 2025 entre América y Toluca | MEXSPORT
André Jardine y Diego Ramírez durante la Final de Clausura 2025 entre América y Toluca | MEXSPORT

Miguel Herrera destapa conflictos entre Diego Ramírez y Santiago Baños

El 'Piojo' fue claro al señalar que existieron choques importantes entre ambos directivos. "Diego llegó a pelearse con Baños, pero muy mal, previo al Mundial, en la Copa Oro que ganamos en Filadelfia", aseguró.

Herrera también compartió la postura de Ramírez dentro de esa relación laboral, evidenciando frustración por la dinámica interna. "Diego me decía: 'yo hago esto, me mato haciendo esto y Baños llega y quiere hacer cualquier otra cosa o no hace nada'", relató.

Santiago Baños y Diego Ramírez | IMAGO7

¿Por qué salió Diego Ramírez del América?

De acuerdo con Miguel Herrera, la salida de Diego Ramírez no estuvo ligada directamente al rendimiento futbolístico del equipo, sino a diferencias en la organización interna. "Eso es lo que le gusta a Diego, tener orden y ordenar las cosas. Sí hubo alguna bronca con Diego, pero no pasó por la parte de futbol, sino por la forma de organizar", explicó.

Además, el exseleccionador nacional insinuó que la decisión también pudo tener un componente mediático. "Buscaron a quien llamara la atención, desviara la atención de lo que estaba pasando, y salió Diego. Qué casualidad que nunca se mencionó su nombre hasta que lo echaron", sentenció.

Diego Ramírez con los trofeos que ganó durante su etapa con América | X: @ClubAmerica
Diego Ramírez con los trofeos que ganó durante su etapa con América | X: @ClubAmerica
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