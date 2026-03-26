Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Faitelson arremete contra Santiago Baños: "No me cae bien, somos antagónicos"

David Faitelson criticó a Santiago Baños | MEXSPORT
David Faitelson criticó a Santiago Baños | MEXSPORT
Rafael Trujillo 17:30 - 26 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El comunicador aseguró haber tenido varios intercambios negativos con el directivo de América

El periodista David Faitelson reconoció públicamente la mala relación que mantiene con Santiago Baños, actual presidente deportivo de América. El comunicador detalló una serie de desencuentros que, según su versión, han escalado incluso a intercambios de insultos en redes sociales.

La figura de Faitelson ha sido constante en el debate del futbol mexicano por sus opiniones, que suelen generar posturas divididas. En este contexto, el periodista señaló que su relación con Baños ha pasado por distintos momentos, hasta llegar actualmente a un trato limitado al respeto profesional.

David Faitelson | IMAGO7

Recuerdos de conflictos y tensiones públicas

Durante la emisión del podcast, en la que participaron Mauricio Ymay, Miguel Herrera y Andrés Vaca, Faitelson recordó episodios del pasado que marcaron su relación con el directivo americanista. En particular, mencionó la etapa en la que Herrera dirigía al América y Baños formaba parte de la directiva.

El periodista aprovechó la presencia del “Piojo” para rememorar cómo el entonces entrenador tuvo que intervenir en una situación derivada de mensajes ofensivos. Según lo relatado, este episodio evidenció el nivel de tensión existente en ese momento entre ambas partes.

En medio de la conversación, Ymay intervino para calificar a Baños como “un tipazo”, comentario que fue rechazado de inmediato por Faitelson. A esta postura se sumó Andrés Vaca, quien expresó, “a nosotros no nos quiere”.

Santiago Baños, presidente deportivo de América | IMAGO7

Señalamientos sobre control de narrativas

En el mismo espacio, Faitelson también lanzó señalamientos sobre la manera en que, de acuerdo con su percepción, Baños intenta influir en la cobertura mediática. El periodista afirmó que el directivo ha buscado “controlar narrativas” mediante un “grupo de periodistas” afines.

Como parte de sus declaraciones, relató un episodio relacionado con Diego Lainez, en el que, según su versión, Baños habría intentado presionarlo para que criticara al jugador por no regresar al América. Este señalamiento se suma a la serie de diferencias expuestas durante la charla.

Las declaraciones de Faitelson reavivan un conflicto que ha sido visible en distintos momentos dentro del entorno del futbol mexicano, particularmente por la exposición pública que ambos personajes tienen en medios y redes sociales. Aunque el periodista aseguró que en la actualidad existe un respeto profesional, sus comentarios reflejan la persistencia de diferencias que han marcado su relación con el directivo del conjunto azulcrema.

David Faitelson, ex de TV Azteca y ahora en TUDN | IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
CF America
Últimos videos
Lo Último
18:10 LFA va por crecimiento histórico: revelan nuevas franquicias y sedes para 2026
18:04 ¿Qué pasó en la segunda audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores?
17:37 República Checa viene de atrás y vence a Irlanda en una dramática serie de penales
17:30 Faitelson arremete contra Santiago Baños: "No me cae bien, somos antagónicos"
17:29 Jarren Durán y la importancia de la salud mental: “Soy persona, el béisbol no me define”
17:17 Hoy No Circula del viernes 27 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex
17:08 Nuevo fraude de montachoques en CDMX: usan motos para provocar choques y extorsionar
17:03 ¿Cuántos usuarios están registrados en el padrón de Telefonía Móvil? ¿Los demás números serán cancelados?
16:58 Jarren Durán sobre la participación de México en el Clásico Mundial: “no fue un fracaso”
16:54 ¡Sorpresa! Bosnia elimina a Gales en el Repechaje UEFA y enfrentará a Italia
Tendencia
1
Futbol Exdirectivo de Barcelona se suma a dirección de América y Estadio Banorte
2
Futbol Inter de Miami y L.A. Galaxy los candidatos más interesados en Casemiro
3
Contra Hoy No Circula jueves 26 de marzo en CDMX y Edomex: estos autos descansan
4
Futbol Tijuana le da prioridad a la rehabilitación de Gil Mora para que llegue al Mundial
5
Futbol Loco Abreu pide no descartar a Toño Rodríguez para el Mundial 2026
6
Futbol América sorprende en el Volcán y vence por la mínima a las Amazonas
Te recomendamos
LFA va por crecimiento histórico: revelan nuevas franquicias y sedes para 2026
Otros Deportes
26/03/2026
LFA va por crecimiento histórico: revelan nuevas franquicias y sedes para 2026
¿Qué pasó en la segunda audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores?
Contra
26/03/2026
¿Qué pasó en la segunda audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores?
República Checa viene de atrás y vence a Irlanda en una dramática serie de penales
Futbol
26/03/2026
República Checa viene de atrás y vence a Irlanda en una dramática serie de penales
David Faitelson criticó a Santiago Baños | MEXSPORT
Empelotados
26/03/2026
Faitelson arremete contra Santiago Baños: "No me cae bien, somos antagónicos"
Jarren Durán y la importancia de la salud mental: “Soy persona, el béisbol no me define”
Beisbol
26/03/2026
Jarren Durán y la importancia de la salud mental: “Soy persona, el béisbol no me define”
Hoy No Circula del viernes 27 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex
Contra
26/03/2026
Hoy No Circula del viernes 27 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex