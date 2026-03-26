Faitelson arremete contra Santiago Baños: "No me cae bien, somos antagónicos"

El periodista David Faitelson reconoció públicamente la mala relación que mantiene con Santiago Baños, actual presidente deportivo de América. El comunicador detalló una serie de desencuentros que, según su versión, han escalado incluso a intercambios de insultos en redes sociales.

La figura de Faitelson ha sido constante en el debate del futbol mexicano por sus opiniones, que suelen generar posturas divididas. En este contexto, el periodista señaló que su relación con Baños ha pasado por distintos momentos, hasta llegar actualmente a un trato limitado al respeto profesional.

David Faitelson | IMAGO7

Recuerdos de conflictos y tensiones públicas

Durante la emisión del podcast, en la que participaron Mauricio Ymay, Miguel Herrera y Andrés Vaca, Faitelson recordó episodios del pasado que marcaron su relación con el directivo americanista. En particular, mencionó la etapa en la que Herrera dirigía al América y Baños formaba parte de la directiva.

El periodista aprovechó la presencia del “Piojo” para rememorar cómo el entonces entrenador tuvo que intervenir en una situación derivada de mensajes ofensivos. Según lo relatado, este episodio evidenció el nivel de tensión existente en ese momento entre ambas partes.

En medio de la conversación, Ymay intervino para calificar a Baños como “un tipazo”, comentario que fue rechazado de inmediato por Faitelson. A esta postura se sumó Andrés Vaca, quien expresó, “a nosotros no nos quiere”.

Santiago Baños, presidente deportivo de América | IMAGO7

Señalamientos sobre control de narrativas

En el mismo espacio, Faitelson también lanzó señalamientos sobre la manera en que, de acuerdo con su percepción, Baños intenta influir en la cobertura mediática. El periodista afirmó que el directivo ha buscado “controlar narrativas” mediante un “grupo de periodistas” afines.

Como parte de sus declaraciones, relató un episodio relacionado con Diego Lainez, en el que, según su versión, Baños habría intentado presionarlo para que criticara al jugador por no regresar al América. Este señalamiento se suma a la serie de diferencias expuestas durante la charla.

Las declaraciones de Faitelson reavivan un conflicto que ha sido visible en distintos momentos dentro del entorno del futbol mexicano, particularmente por la exposición pública que ambos personajes tienen en medios y redes sociales. Aunque el periodista aseguró que en la actualidad existe un respeto profesional, sus comentarios reflejan la persistencia de diferencias que han marcado su relación con el directivo del conjunto azulcrema.

David Faitelson, ex de TV Azteca y ahora en TUDN | IMAGO7