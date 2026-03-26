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Futbol

¿Se va del América? Altos mandos de Rayados quieren a Santiago Baños como sustituto del Tato

Santiago Baños en el Estadio BBVA de Rayados de Monterrey en los pasados Cuartos de Final | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 14:16 - 26 marzo 2026
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El directivo del América estuvo en Nuevo León, lo que llevó a las especulaciones

El futbol regiomontano volvió a sacudirse tras la salida de Mauricio Culebro de la presidencia de Tigres, un movimiento que no solo impactó al club felino, sino que también generó reacciones en su máximo rival. En Monterrey, comenzaron a surgir versiones sobre posibles cambios en su estructura directiva.

En medio de este contexto, la presencia de Santiago Baños, actual presidente del América, en Monterrey llamó la atención. El directivo fue visto en la ciudad, lo que desató especulaciones sobre posibles movimientos dentro del futbol regiomontano.

Aunque en un principio se interpretó como una visita personal para reunirse con Culebro, la coincidencia de su viaje con la coyuntura que viven Tigres y Rayados encendió las alertas sobre un posible interés deportivo o institucional.

Mauricio Culebro en conferencia de prensa | IMAGO7
Mauricio Culebro en conferencia de prensa | IMAGO7

¿Santiago Baños podría llegar a Rayados?

Con información de El Francotirador, revelada en su columna del jueves 26 de marzo, el nombre de Santiago Baños ha comenzado a tomar fuerza como posible candidato para ocupar un puesto clave en Rayados, específicamente como sucesor de José Antonio 'Tato' Noriega en la dirección deportiva.

El interés no vendría únicamente desde la estructura tradicional del club, sino desde niveles más altos dentro del grupo empresarial que controla a Rayados. El nuevo mandamás de FEMSA, José Antonio Fernández Garza-Lagüera, hijo del mismísimo Diablo Fernández, es quien busca a Baños

Baños se ha consolidado como uno de los directivos más exitosos del futbol mexicano en los últimos años con el América, lo que lo convierte en un perfil atractivo para cualquier institución que busque fortalecer su proyecto deportivo.

Santiago Baños fue parte del Tricampeonato de América | IMAGO7

Rayados analiza su futuro directivo

Mientras tanto, en Tigres ya se perfila a Carlos González, directivo con amplia trayectoria dentro de Cemex, como el encargado de tomar el lugar de Culebro. Esto marca una etapa de reestructuración en el futbol de Nuevo León.

En Rayados, la posible llegada de un perfil como Baños respondería a la intención de reforzar la toma de decisiones deportivas desde la parte alta de la organización, en busca de mantener al club como protagonista tanto a nivel nacional como internacional.

Santiago Baños en América | IMAGO7
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