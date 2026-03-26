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Futbol

‘Aquí estaré hasta el final del torneo’: Mauricio Culebro dio sus primeras palabras tras su salida de Tigres

Mauricio Culebro durante una conferencia de prensa | MEXSPORT
Aldo Martínez
Aldo Martínez 20:22 - 25 marzo 2026
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El futuro ex presidente de los Felinos aseguró que seguirá con el equipo hasta el cierre del Clausura 2026

Una de las noticias que tomaron por sorpresa a la prensa y a la afición de la Liga MX fue la salida de Mauricio Culebro de la directiva de los Tigres. Pese a los buenos números y el buen rendimiento del club, la directiva optó por tomar caminos separados con el mexicano de cara al torneo Apertura 2026.

Mauricio Culebro en conferencia de prensa | IMAGO7
Mauricio Culebro en conferencia de prensa | IMAGO7

‘Estoy comprometido con esta institución’

Luego de que se difundió la noticia del cambio de presidente en el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Culebro reapareció ante los medios para aclarar su cariño con la institución y confesar lo ‘difícil’ de la decisión de alejarse de Tigres.

Fue una decisión muy difícil. Estoy al cien por ciento comprometido con esta institución. Estoy sumamente agradecido con la afición, jugadores, jugadoras y estoy con la energía puesta porque todavía hay muchas batallas que dar", aseguró Culebro.
Mauricio Culebro, presidente deportivo de Tigres | IMAGO7

Además de aclarar la actualidad en su relación con Tigres, el futuro presidente de AMB Sports and Entertainment (grupo propietario del Atlanta United de la MLS), aseguró que hasta terminar el torneo las ambiciones y retos con el equipo del norte permanecen intactos.

 Si hay que dejar claro que el anuncio se hizo ahorita, pero que yo estoy comprometido y aquí estaré hasta el final del torneo. Las cosas las hablamos como se tienen que hablar. Yo comprometido a quedarme aquí hasta el final del torneo y con el apoyo de la institución para ir a abrir nuevas fronteras y llevar a otros lugares lo que se ha hecho bien aquí", concluyó.
Mauricio Culebro, presidente de los Tigres

¿Cuál será el destino de Tigres?

Tras la salida de Culebro, la directiva de la UANL tendrá como líder a Carlos Emilio González, quién será el responsable de rendir cuentas a Mauricio Doehner, presidente del Comité de enlace CEMEX-Sinergia.

En ese sentido, la recta final del torneo Clausura 2026 se perfila como una prueba clave para la gestión de Mauricio Culebro, quien buscará cerrar su ciclo con resultados positivos tanto en lo deportivo como en lo institucional. 

Tigres campeón I IMAGO7
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