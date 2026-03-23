La selecta lista de europeos que jugaron en la Liga MX y fueron llamados por su país

Históricamente el balompié mexicano no suele ser una liga tan atractiva para el futbolista europeo y mucho menos para el de alto nivel que busca la gloria a nivel internacional con su selección. Sin embargo, hay casos puntuales de jugadores que vienen del Viejo Continente y que gracias a un buen nivel en la Liga MX, siguen siendo considerados para representar a su país.

Balón de la Liga MX, Clausura 2026 | IMAGO7

La reciente convocatoria de Paulinho, el actual referente ofensivo del Toluca, para integrarse a la Selección de Portugal en su amistoso contra México, reafirma que la Liga MX tiene el nivel suficiente para mantener a futbolistas europeos en el radar de la élite internacional.

A continuación, repasamos a los jugadores del "Viejo Continente" que, mientras defendían una camiseta en México, recibieron el llamado de sus países.

PAULINHO - PORTUGAL - TOLUCA

El delantero de los Diablos Rojos es el caso más reciente y brillante de esta tendencia. Tras consolidarse como bicampeón de goleo en el fútbol mexicano, su rendimiento obligó a Robert Martínez a seguir sus pasos de cerca. Aunque inicialmente no figuraba en la lista de Portugal para el amistoso contra México, las bajas de último minuto en el combinado europeo abrieron la puerta para que el actual referente ofensivo de la Liga MX regrese a representar a su país en plenitud de condiciones.

Paulinho con Toluca | MEXSPORT

ANDRÉ-PIERRE GIGNAC - FRANCIA - TIGRES

Sin duda alguna, el atacante francés fue quien rompió el estigma sobre el nivel de la liga. Gignac llegó a Tigres en un momento cumbre de su carrera y mantuvo la confianza de Didier Deschamps de forma constante. Su participación más destacada fue en la Eurocopa 2016, donde siendo la máxima figura del fútbol mexicano, estuvo a centímetros de darle el título a Francia con un remate al poste en la gran final.

Gignac festeja uno de los goles de Francia | AP

VINCENT JANSSEN - PAÍSES BAJOS - RAYADOS

El paso del "Toro" por Monterrey tuvo periodos de altibajos, pero su capacidad física y goles importantes le permitieron volver al radar de la "Oranje". Justo antes de concluir su etapa en México, el atacante de la Pandilla recibió el llamado de Países Bajos para disputar minutos en la UEFA Nations League 2022, demostrando que jugar en Monterrey no era un impedimento para competir en la élite europea.

Vincent Janssen en un partido con Rayados | IMAGO7

METEUSZ BOGUSZ - POLONIA - CRUZ AZUL

A pesar de que su estancia en la Noria no cumplió con todas las expectativas de la afición celeste, el mediocampista polaco se mantuvo vigente para su selección nacional. Durante gran parte de su etapa con la Máquina en 2025, Bogusz fue considerado una pieza útil para Polonia, participando activamente en las eliminatorias mundialistas mientras defendía la camiseta de Cruz Azul.

AARON RAMSEY - GALES - PUMAS

La historia del exjugador del Arsenal con el Club Universidad Nacional fue breve y marcada por las dificultades físicas. Sin embargo, el peso de su jerarquía internacional le permitió recibir una última convocatoria con Gales mientras era jugador de los Pumas. A pesar de estar en el cierre de su trayectoria profesional, el mediocampista representó a su país por última vez desde la plataforma del fútbol mexicano.

Aaron Ramsey | IMAGO7

ANDRIJA VUKCEVIC - MONTENEGRO - FC JUÁREZ

El lateral izquierdo mantuvo un nivel de competencia sumamente regular con los Bravos. Gracias a su desempeño en la frontera, fue un convocado habitual para representar a Montenegro durante las eliminatorias de la Eurocopa 2024. Su caso refuerza la idea de que incluso en equipos fuera del foco mediático principal, los visores europeos mantienen la mirada puesta en la Liga MX.

ILLIE DUMITRESCU - RUMANIA - ATLANTE