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Futbol

¡El Diablo anda suelto! Paulinho es convocado por la Selección de Portugal

Paulinho, jugador de Toluca | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 18:39 - 22 marzo 2026
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El jugador de Toluca regresará a defender los colores lusitanos tras cinco años de ausencia

¡Qué siempre sí! Paulinho, delantero de Toluca, fue considerado por Roberto Martínez para vestir los colores de Portugal en la Fecha FIFA de marzo. Después de las bajas de Rodrigo Mora y Rafael Leão, el ariete de los Diablos estará en la reapertura del Estadio Azteca -ahora Banorte- ante México.

"Paulinho, de 33 años, cuenta con tres partidos internacionales con la selección absoluta de Portugal. El delantero del Toluca (México) se une a la selección portuguesa en Cancún, donde el equipo nacional entrenará antes de su partido contra México", comentó la Federación Portuguesa en un comunicado.

Paulinho con Toluca | MEXSPORT

¿Cómo quedó la convocatoria de Portugal?

El conjunto lusitano lanzó su lista de convocados el pasado viernes, en la que destacó la ausencia de Cristiano Ronaldo y el ariete de los de la capital mexiquense. Sin embargo, después de que Leão anunció su baja para los amistosos tras un encuentro con el AC Milan, el mar se abrió para el Tricampeón de Goleo de la Liga MX.

Los convocados finales son: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves y Francisco Trincão (Sporting CP), Diogo Dalot y Bruno Fernandes (Manchester United), Nuno Mendes, Vitinha, João Neves y Gonçalo Ramos (Paris SG), Tomas Araújo y António Silva (SL Benfica), Renato Veiga (Villarreal), João Cancelo (Barcelona), Matheus Nunes (Manchester City), Samuel Costa (Mallorca), Rúben Neves (Al-Hilal), Mateus Fernandes (West Ham), Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Conceição (Juventus), João Félix (Al Nassr) y Paulinho (Toluca).

Paulinho en festejo de gol | IMAGO7

Las anteriores participaciones de Paulinho con Portugal

El delantero del Toluca tuvo su primera -y hasta este momento única- convocatoria con Portugal en 2020. El ariete luso sumó un total de tres partidos, dos de ellos de carácter oficial y un amistoso; anotó dos goles.

Los dos tantos de Paulinho con el conjunto de la península ibérica fueron ante Andorra, en un juego amistoso que terminó con una goleada de 7-0. Su último partido con Portugal fue en la UEFA Nations League, en una victoria ante Croacia en la que jugó 13 minutos.

Paulinho abrió el camino para la victoria ante Necaxa | IMAGO7
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