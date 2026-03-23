¡Tremendo pleito! Aficionados de Tigres terminan huyendo en conato bronca con seguidores de Bravos de Juárez

Momento tenso se vivió tras el encuentro entre FC Juárez y Tigres de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX; un grupo de seguidores de ambos equipos protagonizaron un conato de bronca a las afueras del Olímpico Benito Juárez que terminó hasta una tienda de conveniencia.

En un video difundido en redes sociales se puede apreciar cuando afición rival se encaran e intercambian palabras; sin embargo, los elementos norteños terminan por retroceder y meterse al interior de una de las famosas tiendas en México para salvaguardarse.

Tras meterse adentro de la instalación las palabras continúan entre ambos y finalmente el video termina. Hasta el momento no se sabe cómo y en qué momento nuevamente pudieron abandonar la zona para volver a sus hogares tras el momento en el que también se aprecia una mujer.

Otro video de la bronca entre aficionados de los ponys y gatitos

En el Oxxo de la Costa Rica pic.twitter.com/ihKBUbMnSK — R2Noticias (@R2_Noticias) March 23, 2026

¿Cómo fue el partido?

los Tigres visitaron a Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde terminaron cayendo por marcador de 2-1 en un partido que se les complicó tras una expulsión en la primera mitad. El conjunto felino arrancó mejor el encuentro y logró abrir el marcador apenas al minuto nueve. Joaquim Pereira aprovechó para anotar.

Tigres vs. Juárez | MexSPort

La respuesta de los Bravos llegó al minuto 19. Tras un disparo de Denzell García, el balón fue desviado por Óscar Estupiñán, lo que descolocó al guardameta y significó el empate para los locales.

El partido dio un giro importante al minuto 30, cuando Diego Sánchez, de Tigres, fue expulsado tras una fuerte entrada, dejando a su equipo con diez hombres el resto del encuentro. La inferioridad numérica fue clave para la parte complementaria con el accionar de los locales.

Escobedo yendo al VAR a revisar la jugada l MEXSPORT

Para la segunda mitad, Juárez aprovechó la superioridad numérica y buscó el gol de la victoria, el mismo que llegó en la recta final. Al minuto 88, en una jugada a balón parado, Monchu cobró un tiro libre que terminó siendo desviado por Marcelo Flores.

Trinfo de Juárez vs. Tigres | MexSport

¿Cómo quedaron en la tabla de clasificación?