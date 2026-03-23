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¡Tremendo pleito! Aficionados de Tigres terminan huyendo en conato bronca con seguidores de Bravos de Juárez
Momento tenso se vivió tras el encuentro entre FC Juárez y Tigres de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX; un grupo de seguidores de ambos equipos protagonizaron un conato de bronca a las afueras del Olímpico Benito Juárez que terminó hasta una tienda de conveniencia.
En un video difundido en redes sociales se puede apreciar cuando afición rival se encaran e intercambian palabras; sin embargo, los elementos norteños terminan por retroceder y meterse al interior de una de las famosas tiendas en México para salvaguardarse.
Tras meterse adentro de la instalación las palabras continúan entre ambos y finalmente el video termina. Hasta el momento no se sabe cómo y en qué momento nuevamente pudieron abandonar la zona para volver a sus hogares tras el momento en el que también se aprecia una mujer.
Otro video de la bronca entre aficionados de los ponys y gatitos— R2Noticias (@R2_Noticias) March 23, 2026
En el Oxxo de la Costa Rica pic.twitter.com/ihKBUbMnSK
¿Cómo fue el partido?
los Tigres visitaron a Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde terminaron cayendo por marcador de 2-1 en un partido que se les complicó tras una expulsión en la primera mitad. El conjunto felino arrancó mejor el encuentro y logró abrir el marcador apenas al minuto nueve. Joaquim Pereira aprovechó para anotar.
La respuesta de los Bravos llegó al minuto 19. Tras un disparo de Denzell García, el balón fue desviado por Óscar Estupiñán, lo que descolocó al guardameta y significó el empate para los locales.
El partido dio un giro importante al minuto 30, cuando Diego Sánchez, de Tigres, fue expulsado tras una fuerte entrada, dejando a su equipo con diez hombres el resto del encuentro. La inferioridad numérica fue clave para la parte complementaria con el accionar de los locales.
Para la segunda mitad, Juárez aprovechó la superioridad numérica y buscó el gol de la victoria, el mismo que llegó en la recta final. Al minuto 88, en una jugada a balón parado, Monchu cobró un tiro libre que terminó siendo desviado por Marcelo Flores.
¿Cómo quedaron en la tabla de clasificación?
La derrota para los Tigres representó rezagarse en la séptima posición con 17 unidades en igualdad de puntos con el América pero con mejor diferencia de goles; por su parte, los Bravos empiezan a tomar su segundo aire y ya son décimos con 14.
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