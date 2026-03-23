¡Sueñan con Liguilla! FC Juárez logra un agónico triunfo ante Tigres de último minuto

En duelo correspondiente a la Jornada 12 de la Liga MX, los Tigres visitaron a Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde terminaron cayendo por marcador de 2-1 en un partido que se les complicó tras una expulsión en la primera mitad.

Tigres pega primero, pero Juárez responde

El conjunto felino arrancó mejor el encuentro y logró abrir el marcador apenas al minuto nueve. Joaquim Pereira aprovechó un tiro de esquina para levantarse dentro del área y conectar un sólido remate de cabeza que venció al arquero rival.

Gol de Joaquim en el partido Tigres vs. Juárez | MexSPort

Sin embargo, la respuesta de los Bravos llegó al minuto 19. Tras un disparo de Denzell García, el balón fue desviado por Óscar Estupiñán, lo que descolocó al guardameta y significó el empate para los locales.

Expulsión y golpe final de Juárez

El partido dio un giro importante al minuto 30, cuando Diego Sánchez, de Tigres, fue expulsado tras una fuerte entrada, dejando a su equipo con diez hombres el resto del encuentro. Con la igualdad en el marcador, ambos equipos se fueron al descanso.

FC Juárez vs. Tigres | MexSport

Para la segunda mitad, Juárez aprovechó la superioridad numérica y buscó el gol de la victoria, el mismo que llegó en la recta final. Al minuto 88, en una jugada a balón parado, Monchu cobró un tiro libre que terminó siendo desviado por Marcelo Flores, cambiando la trayectoria del balón y decretando el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Tigres deja escapar puntos importantes fuera de casa, mientras que Juárez se queda con una valiosa victoria ante su afición.