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Futbol

¡Sueñan con Liguilla! FC Juárez logra un agónico triunfo ante Tigres de último minuto

Trinfo de Juárez vs. Tigres | MexSport
Ricardo Olivares 21:32 - 22 marzo 2026
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Los Bravos siguen aferrados a clasificar a la Liguilla

En duelo correspondiente a la Jornada 12 de la Liga MX, los Tigres visitaron a Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde terminaron cayendo por marcador de 2-1 en un partido que se les complicó tras una expulsión en la primera mitad.

Tigres pega primero, pero Juárez responde

El conjunto felino arrancó mejor el encuentro y logró abrir el marcador apenas al minuto nueve. Joaquim Pereira aprovechó un tiro de esquina para levantarse dentro del área y conectar un sólido remate de cabeza que venció al arquero rival.

Gol de Joaquim en el partido Tigres vs. Juárez | MexSPort

Sin embargo, la respuesta de los Bravos llegó al minuto 19. Tras un disparo de Denzell García, el balón fue desviado por Óscar Estupiñán, lo que descolocó al guardameta y significó el empate para los locales.

Expulsión y golpe final de Juárez

El partido dio un giro importante al minuto 30, cuando Diego Sánchez, de Tigres, fue expulsado tras una fuerte entrada, dejando a su equipo con diez hombres el resto del encuentro. Con la igualdad en el marcador, ambos equipos se fueron al descanso.

FC Juárez vs. Tigres | MexSport

Para la segunda mitad, Juárez aprovechó la superioridad numérica y buscó el gol de la victoria, el mismo que llegó en la recta final. Al minuto 88, en una jugada a balón parado, Monchu cobró un tiro libre que terminó siendo desviado por Marcelo Flores, cambiando la trayectoria del balón y decretando el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Tigres deja escapar puntos importantes fuera de casa, mientras que Juárez se queda con una valiosa victoria ante su afición.

Celebración de Monchu en el Juárez vs. Tigres | MexSorts
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