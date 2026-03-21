¿Cuándo y dónde ver el FC Juárez vs Tigres?

La Jornada 12 del Liga MX traerá un duelo clave en la frontera norte cuando el FC Juárez reciba a Tigres UANL en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un partido que enfrenta a dos equipos con realidades distintas pero con la misma urgencia de sumar puntos.

El encuentro está programado para este 22 de marzo a las 19:06 horas (tiempo del centro de México), en lo que será el cierre de la actividad de décimo segunda fecha. La localía podría jugar un papel importante para los Bravos, quienes intentarán hacerse fuertes en casa ante uno de los planteles más competitivos del futbol mexicano.

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¿Cómo llegan?

El conjunto fronterizo llega tras empatar 2-2 ante Monterrey, mostrando una ligera mejoría en su funcionamiento. En sus últimos cuatro partidos registra dos victorias, un empate y una derrota, con ocho goles a favor y siete en contra, números que reflejan cierta regularidad, aunque todavía insuficiente para salir de la zona baja de la tabla.

Actualmente, FC Juárez se ubica en la posición 14 con 11 unidades, por lo que el margen de error comienza a reducirse en la recta del torneo. Para los dirigidos por su cuerpo técnico, este compromiso representa una oportunidad clave para meterse en la pelea por puestos de clasificación y cambiar el rumbo del Clausura 2026.

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Del otro lado, Tigres tampoco llega en su mejor momento, luego de empatar sin goles frente a Querétaro en la jornada anterior. En sus últimos cuatro encuentros suma dos triunfos y dos derrotas, con siete goles anotados y seis recibidos, evidenciando altibajos en su rendimiento.

A pesar de ello, el cuadro regiomontano se mantiene en la sexta posición con 17 puntos, dentro de la zona de clasificación. Una victoria en territorio fronterizo podría impulsarlo hacia los primeros puestos, objetivo prioritario para un equipo que aspira al protagonismo en la fase final del campeonato.

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¿Cuál es el historial?

En el historial reciente, Tigres parte con ligera ventaja, incluyendo el antecedente más cercano en el Apertura 2025, donde se impuso por marcador de 1-0. Sin embargo, los Bravos confían en el impulso de su afición y en su crecimiento reciente para equilibrar la balanza en este nuevo enfrentamiento.

Todo está listo para un choque que promete intensidad y presión en ambos lados. Mientras Juárez busca salir del fondo y mantener vivas sus aspiraciones, Tigres intentará reafirmar su candidatura entre los contendientes. La Jornada 12 ofrece así un duelo con tintes decisivos en el desarrollo del Clausura 2026.

Fecha; 22 de marzo

Hora:19:06

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX One