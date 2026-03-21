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Futbol

Gael García, Joyita de Guadalajara, firma nuevo contrato con Bravos de Juárez

FC Juárez l X:fcjuarezoficial
Ramiro Pérez Vásquez 19:40 - 20 marzo 2026
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El jugador de 19 años es canterano de los fronterizos

FC Juárez ha amarrado a una de sus joyitas de la cantera, se trata de Ángel Gael García González, no confundirlo con Gael García Bernal de las Chivas, de 19 años recién cumplidos y que pertenece a la Sub-19 con miras a dar el salto a Primera División. 

El conjunto fronterizo hizo oficial la extensión de contrato de su canterano que llegó con 18 años a la institución hace alrededor de dos años para formarse desde la Sub-16 donde ha destacado como mediocampista nacido en Guadalajara, Jalisco. 

Gael García extiende contrato con FC Juárez l X:fcjuarezoficial

En en el comunicado emitido por el conjunto de Ciudad Juárez, Chihuahua, resalta por qué le han extendido el contrato en donde catapulta darle la proyección: “Esto con la finalidad de continuar con su desarrollo personal y futbolístico en esta frontera, además de darle seguimiento al proyecto que tiene el club con la formación de futbolistas jóvenes mexicanos.”

“Con esto FC Juárez sigue comprometido en darle continuidad a los procesos de los futbolistas juveniles mexicanos y es por eso que se ha hecho el esfuerzo de renovar a un talento con mucho potencial como el de Gael García y otros futbolistas que han renovado en los últimos meses con el club”, resalta parte del comunicado.

FC Juárez celebra ante América en el Clausura 2026 | MEXSPORT
FC Juárez celebra ante América en el Clausura 2026 | MEXSPORT

Una joya del FC Juárez 

Gael García es una de las principales figuras de los Bravos de Juárez para el conjunto de la Sub-19 en el Clausura 2026 que se ha compaginado con el buen andar del equipo, dirigido por Anuar Gómez,  cosechando 25 unidades en nueve juegos disputados.

El futbolista de 19 años ostenta más de 50 partidos oficiales en categorías menores pasando por la Sub-16, Sub-17 y Sub-10. FC Juárez ha refrendado su apoyo hacia el futuro del elemento en el que ven potencial para despuntar. 

Caixinha, DT de FC Juárez | IMAGO7

¿Qué otro jugador extendió contrato recientemente? 

FC Juárez hizo recientemente oficial la renovación del delantero colombiano Óscar Estupiñán hasta junio de 2029 para que siga en la Liga MX, por lo que goleador seguirá acechando a los anotadores históricos del cuadro fronterizo hasta el momento suma 23 goles en 56 juegos disputados.

Actualmente, el cafetero ha disputado 10 partidos (9 como titular) con la cosecha de tres goles, su más reciente anotación fue en el empate a dos ante los Rayados de Monterrey, en 727 minutos sumados en el Clausura 2026 con Pedro Caixinha.

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