¡Amarran al goleador! FC Juárez renueva a Óscar Estupiñán hasta 2029

FC Juárez ha hecho oficial la renovación del delantero colombiano Óscar Estupiñán hasta junio de 2029 para que siga en la Liga MX, por lo que goleador seguirá acechando a los anotadores históricos del cuadro fronterizo hasta el momento suma 23 goles en 56 juegos disputados.

El futbolista originario de Santiago de Cali, Colombia, llegó para el Apertura 2024, en compra definitiva procedente del Hull City de la English Football League Championship de Inglaterra, en una firma por los siguientes tres años y su buen desempeño provocó la extensión del vínculo.

Actualmente, el cafetero ha disputado 10 partidos (9 como titular) con la cosecha de tres goles, su más reciente anotación fue en el empate a dos ante los Rayados de Monterrey, en 727 minutos sumados en el Clausura 2026 con Pedro Caixinha.

Óscar Estupiñán renueva con Bravos de Juárez l X:fcjuarezoficial

Así fue el comunicado de FC Juárez

Esto fue parte del comunicado expresado el conjunto fronterizo: “Futbol Club Juárez informa que el delantero colombiano Óscar Estupiñán continuará defendiendo los colores de los Bravos luego de llegar a un acuerdo para firmar una renovación de su contrato con la institución fronteriza hasta junio de 2029.”

“Desde su llegada al conjunto juarense, el atacante sudamericano se ha consolidado como una pieza importante en el sistema ofensivo del equipo, aportando goles, movilidad y experiencia dentro del terreno de juego”, resalta la nota de la renovación.

Estupiñán, autor del descuento | MEXSPORT

Asimismo resalta su olfato goleador: “Estupiñán se ha convertido en un referente para la afición y para el equipo gracias a su capacidad goleadora y presencia en el área, lo que lo ha colocado como el segundo máximo goleador del club en Primera División con 23 goles en 56 partidos, solo detrás de Darío Lezcano, quien anotó 33 goles con el equipo fronterizo.”

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¿Cuál ha sido la carrera de Óscar Estupiñán?

Óscar Estupiñán debutó como profesional en el Once Caldas de su país, posteriormente emigró a Europa, con el Vitória Guimãraes de Portugal, y tras dos años ahí volvió a América, con el Barcelona de Guayaquil de Ecuador, aunque no se consolidó y comenzó un bagaje por diversos equipos: Denizlopor de la Liga Turca, Hull City de Inglaterra, Metz de Francia y Bahía de Brasil.