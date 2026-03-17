Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Amarran al goleador! FC Juárez renueva a Óscar Estupiñán hasta 2029

Óscar Estupiñán l X:fcjuarezoficial
Ramiro Pérez Vásquez 10:53 - 17 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero colombiano llegó para el Apertura 2024

FC Juárez ha hecho oficial la renovación del delantero colombiano Óscar Estupiñán hasta junio de 2029 para que siga en la Liga MX, por lo que goleador seguirá acechando a los anotadores históricos del cuadro fronterizo hasta el momento suma 23 goles en 56 juegos disputados.

El futbolista originario de Santiago de Cali, Colombia, llegó para el Apertura 2024, en compra definitiva procedente del Hull City de la English Football League Championship de Inglaterra, en una firma por los siguientes tres años y su buen desempeño provocó la extensión del vínculo.

Actualmente, el cafetero ha disputado 10 partidos (9 como titular) con la cosecha de tres goles, su más reciente anotación fue en el empate a dos ante los Rayados de Monterrey, en 727 minutos sumados en el Clausura 2026 con Pedro Caixinha.

Óscar Estupiñán renueva con Bravos de Juárez l X:fcjuarezoficial

Así fue el comunicado de FC Juárez

Esto fue parte del comunicado expresado el conjunto fronterizo: “Futbol Club Juárez informa que el delantero colombiano Óscar Estupiñán continuará defendiendo los colores de los Bravos luego de llegar a un acuerdo para firmar una renovación de su contrato con la institución fronteriza hasta junio de 2029.”

“Desde su llegada al conjunto juarense, el atacante sudamericano se ha consolidado como una pieza importante en el sistema ofensivo del equipo, aportando goles, movilidad y experiencia dentro del terreno de juego”, resalta la nota de la renovación.

Estupiñán, autor del descuento | MEXSPORT

Asimismo resalta su olfato goleador: “Estupiñán se ha convertido en un referente para la afición y para el equipo gracias a su capacidad goleadora y presencia en el área, lo que lo ha colocado como el segundo máximo goleador del club en Primera División con 23 goles en 56 partidos, solo detrás de Darío Lezcano, quien anotó 33 goles con el equipo fronterizo.”

FC Juárez celebra ante América en el Clausura 2026 | MEXSPORT
FC Juárez celebra ante América en el Clausura 2026 | MEXSPORT

¿Cuál ha sido la carrera de Óscar Estupiñán?

Óscar Estupiñán debutó como profesional en el Once Caldas de su país, posteriormente emigró a Europa, con el Vitória Guimãraes de Portugal, y tras dos años ahí volvió a América, con el Barcelona de Guayaquil de Ecuador, aunque no se consolidó y comenzó un bagaje por diversos equipos: Denizlopor de la Liga Turca, Hull City de Inglaterra, Metz de Francia y Bahía de Brasil.

El colombiano tuvo un buen paso por el Bahía, con el que anotó 8 goles y dio 3 asistencias en el pasado semestre. Regresó al Hull City, para después llegar a reforzar una delantera fronteriza con su basta experiencia en el futbol sudamericano y europeo.

Últimos videos
Lo Último
12:31 Denver Broncos adquieren al receptor Jaylen Waddle desde Miami Dolphins
12:24 Narco usa drones para tráfico de drogas: alerta la ONU
12:18 Nico Sánchez confirma el regreso de Anthony Martial para la Vuelta de Octavos en la Concachampions ante Cruz Azul
12:12 "Poquito rezagados": César Arturo Ramos lanza crítica a exárbitros que se volvieron analistas
12:07 Vandalizan murales de la Selección Mexicana en el Estadio Banorte y lanzan mensaje a Sheinbaum
11:32 ¿Se queda en Barcelona? Joan Laporta habló sobre el futuro de Marcus Rashford
11:30 ¿Se aleja del Mundial 2026? Zendejas queda fuera de la convocatoria de Estados Unidos para Fecha FIFA
11:28 ‘Dune 3’, el primer adelanto: Timothée Chalamet regresa para el final épico de la saga
11:19 Día de San Patricio 2026: origen, significado y por qué se celebra cada 17 de marzo
11:04 Concacaf Champions Cup: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Inter de Miami vs Nashville?
Tendencia
1
Futbol América pierde a figura por lo que resta del Clausura 2026 por grave lesión
2
Futbol ¿Jugará en México? FIFA responde a Irán sobre cambio de partidos para el Mundial 2026
3
Futbol FIFA y YouTube anuncian acuerdo para Mundial 2026: ¿Canales oficiales transmitirán partidos?
4
Futbol Mundial 2026 presenta primer sencillo de su álbum musical, con colaboración de Nelly Roll y Carín León
5
Futbol Argentina confirma partido ante Guatemala tras cancelación de la Finalissima
6
Futbol Quiñones 'manda mensaje' al Vasco Aguirre de cara al partido ante Portugal: 'Quiero estar en esa lista'
Te recomendamos
Denver Broncos adquieren al receptor Jaylen Waddle desde Miami Dolphins
NFL
17/03/2026
Denver Broncos adquieren al receptor Jaylen Waddle desde Miami Dolphins
Narco usa drones para tráfico de drogas: alerta la ONU
Contra
17/03/2026
Narco usa drones para tráfico de drogas: alerta la ONU
Nico Sánchez confirma el regreso de Anthony Martial para la Vuelta de Octavos en la Concachampions ante Cruz Azul
Futbol
17/03/2026
Nico Sánchez confirma el regreso de Anthony Martial para la Vuelta de Octavos en la Concachampions ante Cruz Azul
César Arturo Ramos Palazuelos previo al partido de vuelta de la Final entre Toluca y Tigres en el Apertura 2025 | IMAGO 7
Futbol
17/03/2026
"Poquito rezagados": César Arturo Ramos lanza crítica a exárbitros que se volvieron analistas
Vandalizan murales de la Selección Mexicana en el Estadio Banorte y lanzan mensaje a Sheinbaum
Futbol
17/03/2026
Vandalizan murales de la Selección Mexicana en el Estadio Banorte y lanzan mensaje a Sheinbaum
Marcus Rashford en partido del Barcelona en LaLiga | AP
Futbol
17/03/2026
¿Se queda en Barcelona? Joan Laporta habló sobre el futuro de Marcus Rashford