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Futbol

"Confié mucho en mí": Ozziel Herrera reacciona tras remontada de Tigres en Concacaf

Jonathan Ozziel Herrera anotó doblete en la remonatada ante Cincinnati FC l MEXSPORT
Jonathan Ozziel Herrera anotó doblete en la remonatada ante Cincinnati FC l MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 08:54 - 20 marzo 2026
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Jonathan Ozziel Herrera anotó un doblete en el partido de Vuelta ante Cincinnati para lograr clasificarse a Cuartos de Final en Concacaf Champions Cup

Directamente desde San Pedro Garza García, en el Estadio del Volcán, Tigres logró una remontada ante Cincinnati y se clasificó para los Cuartos de Final de Concacaf Champions Cup.

Herrera peleando un balón ante Cincinnati l MEXSPORT

Cincinnatti FC derrotó por 3-0 en el partido de Ida al conjunto felino. Las dudas comenzaban a surgir en el equipo y la incertidumbre rumbo al partido de Vuelta se hacía más grande. Tigres debía aprovechar la fortaleza de El Volcán para dar todo al frente y lograr la hazaña.

La reacción de Ozziel Herrera tras su doblete

En una entrevista post partido por parte de Fernanda Cortés para FOX México, el delantero habló sobre su sentir tras el partido y su actuación. Reconoció que debido a la recuperación de su lesión no pudo tener el rendimiento esperado en el Clausura 2026 pero que con la confianza en si mismo, compañeros y entrenador ha logrado superar ese trago amargo para seguir siendo un referente en el conjunto felino.

Hoy confié en mi y en El Profe (Pizarro). Tenemos que aprovechar este envíon anímico y seguirnos apoyando. Yo sé que el torneo no lo comencé bien. venía recuperándome de una lesión pero poco a poco he recuperado la confianza.
Ozziel Herrera como el MVP del partido l MEXSPORT

Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre llevan a Tigres a Cuartos de Final

Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre fueron los artífices de los dos primeros goles en el partido antes de concretar la primera mitad. Tigres no dejó de presionar durante todo el primer lapso de partido.

Ozziel Herrera festeja su gol ante Cincinnati l MEXSPORT

En el minuto 47 llegó otra vez 'El Hijo del Viento' quien metió un disparo desde dentro del área chica y con esto logró marcar su doblete de la noche. Después el Búfalo sacó los cuernos aventándose un gol de tijera que puso el 4-0.

Cincinnati intentó reaccionar y alcanzó a meter un tanto que los clasificaba momentáneamente por resultado final, pero para fortuna de Tigres, su capitán Fernando Gorriarán sacó la casta y anotó el quinto de la noche para asegurar el pase de Tigres a Cuartos de Final.

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